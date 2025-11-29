Baltijas balss logotype
Берегите кости: в воскресенье в Латвии опять будет скользко 0 2531

Наша Латвия
Дата публикации: 29.11.2025
LETA
В воскресенье небо в Латвии будет в основном облачным, в некоторых местах ожидается небольшой дождь и мокрый снег, на отдельных участках автодорог будет образовываться гололедица, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В ночь на воскресенье погода останется облачной, однако осадков будет очень мало – только в некоторых местах будет небольшой дождь или морось. Минимальная температура воздуха будет в пределах от -2 до +3 градусов, поэтому в некоторых местах на дорогах будет образовываться гололед.

В воскресенье в Латвии будет дуть слабый до умеренного южный, юго-восточный ветер, который днем сменится юго-восточным, восточным ветром. Во второй половине дня в некоторых местах на востоке будет туман, а на отдельных участках дороги будут обледенелы.

Максимальная температура воздуха в воскресенье будет в пределах 0..+5 градусов.

В Риге ночью - облачно, но без осадков, минимальная температура воздуха составит 0..+1 градус. Днем в столице также не ожидается осадков, будет дуть слабый южный ветер, температура воздуха составит +1..+2 градуса.

#Рига #климат #погода #ветер #Латвия #прогноз #гололед #дождь #туман
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео