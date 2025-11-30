Baltijas balss logotype
А ты «переобул» машину? В Латвии наступил час Х для «летних» шин 0 747

Дата публикации: 30.11.2025
BB.LV
Согласно действующим Правилам дорожного движения, в зимний период — с 1 декабря по 1 марта — по дорогам Латвии можно ездить только на тех легковых (то есть, массой до 3,5 тонны) транспортных средствах, которые «переобуты» в зимние шины.

И не просто зимние шины, а специально предназначенные для эксплуатации в сложных зимних условиях и маркированные символом «гора и снежинка».

Такая маркировка подтверждает, что шина прошла специальные испытания и признана подходящей для езды по снегу и обледенелым дорогам.

Если же транспортное средство будет оснащено шинами только с маркировкой M+S, но без символа «гора и снежинка», в предстоящем зимнем сезоне такие шины будут считаться не соответствующими зимним требованиям и их использование в зимний период будет запрещено. Однако после 2 марта до 30 ноября пользоваться ими будет можно.

СSDD также напоминает: минимальная глубина протектора зимних шин должна составлять 4 мм. Не рекомендуется использовать зимние шины старше пяти–шести лет, поскольку с течением времени резина теряет свои свойства. Также следует помнить, что транспортное средство не может быть одновременно оборудовано шипованными и нешипованными шинами.

Участие в дорожном движении транспортных средств с шипованными шинами разрешено с 1 октября по 1 мая.

#Латвия #транспорт #безопасность #шины #автомобили #дорожное движение
Автор - Марина Блументаль
Марина Блументаль
