Несмотря на то, что за последние 150 лет в качестве лечебных средств стали использовать медикаменты, полученные с помощью химического синтеза, а в последние годы – биотехнологий и генной инженерии, интерес к фитотерапии не только не иссякает, а даже усиливается.

Яркий представитель народной медицины, исторически применяемый нашими предками для лечения многих болезней - гриб чага. Современные исследования этого популярного продукта, а с некоторых пор и личный опыт заново открывают его мощный и многосторонний терапевтический эффект.

«Лесной алмаз»

О чаге в своих трактатах упоминал знаменитый персидский врач и философ Авиценна. Известно, что ее очень ценил киевский князь Владимир Мономах, после того как по легенде с ее помощью избавился от рака губы. Сведения о лечении чагой можно встретить во многих справочниках и народных лечебниках 19 века и более ранних источниках. За мощные терапевтические качества она получила множество лестных прозвищ: «дар божий», «гриб бессмертия», «царь растений» и даже «лесной алмаз».

С помощью чаги мне удалось очистить печень до состояния, о котором сказала врач, проводившая ультразвуковое исследование: «Она у вас – как у младенца!». А добиться такого эффекта при весьма сомнительном качестве продуктов очень непросто.

Потому, блуждая по лесам, ищу не только сюжеты для своих газетных публикаций, но не упускаю возможности найти и чагу. При случае угощаю своих знакомых напитком, приготовленным из этого гриба, а некоторых и вовсе «подсадил» на чагу. Теперь они сами делают ее целебный настой. Яркий пример: мой знакомый врач попросил у меня несколько кусочков чаги на пробу, а теперь вошел во вкус. И каждый раз при встрече смеется: «Раньше я вас лечил, а сейчас – вы меня!»

Опыт зятя пригодился

Чага растет не только на березах, но и на других деревьях. Но только березовая чага является лечебной! Выглядит она странно: коричневая, иногда черная, неправильной формы, снаружи похожа на обуглившуюся головешку. Внутри – светло-коричневая масса с прожилками грибницы.

Размеры бывают разные. Чаще в сего – величиной с кулак или чуть больше. Но на днях увидел просто огромную шишку – как две мои головы! Упустить такую находку, зная ее ценность, было бы непростительной ошибкой.

Но было одно обстоятельство, не позволившее забрать эту чагу сразу - располагалась она на такой высоте, что дотянуться до нее было невозможно. Дома рассказал своему зятю о находке и посетовал на неумение лазать на деревья. А зять работает в Европе и обслуживает огромные ветрогенераторы, высота которых превышает сто метров. Честно говоря, рассказывая об огромной чаге, я втайне рассчитывал, что Алексей каким-то образом поможет достать ее.

В два удара

Так и получилось: он вызвался съездить со мной в лес, прихватив лестницу, на которую был согласен забраться. Однако, когда приставили лестницу к березе, оказалось, что ее длины хватает только на половину высоты. И даже вторая лестница, привязанная к первой, тоже не помогла.

Алексей к бою готов! Фото автора.

Делать нечего: вернулись домой без чаги. Но Алексей уже загорелся идеей, тем более, что с другой стороны березы росла еще одна чага, вполовину меньше той, что манила нас к себе. Позвонив своему другу, Алексей взял у него 12-метровую раздвижную лестницу. Правда, она не влезла в машину. Вернее, влезала не до конца, часть торчала из багажной двери, которую нельзя было закрыть. Из-за этого надышались мы выхлопными газами так, что долго пришлось дышать чистым лесным воздухом, чтобы прийти в себя.

Когда приехали на место и раздвинули лестницу, Алексей забрался наверх и в два удара топором сбил большую чагу. Потом мы переставили лестницу, и Алексей добыл второй трофей.

Вот такая она – чага. Фото автора.

Назад ехали с тем же «комфортом». Но не унывали. Тешила мысль о том, что возвращаемся с таким уловом, что ни сказке сказать, ни пером описать. Правда, впереди ждала не менее сложная работа: измельчить эти два огромные нароста, чтобы высушить их до каменного состояния. Только в таком виде чага сможет долго храниться.

Придает силы, добавляет энергию

Ну, а потом ее можно пускать в дело: заваривать и пить отвар. Область целебного воздействия чаги очень широка. Научно установлено, что прием чаги повышает защитные реакции организма, активизирует обмен веществ в мозговой ткани, улучшает активность коры головного мозга, нормализует артериальное и венозное давление, снижает уровень вредного холестерина и сахара в крови, чистит печень, улучшает отток желчи и работу выделительной системы, способствует очищению от шлаков и вредных веществ, замедляет скорость роста и снижает агрессивность новообразований, устраняет воспалительные процессы в организме, придает силы, добавляет энергию. Помогает при лечении заболеваний суставов, таких как артрит и остеоартрит.

Чаи, отвары и настои гриба рекомендуют от болезней желудочно-кишечного тракта, для устранения диспепсических явлений, от гастрита и запоров. Чага издавна использовалась как средство при опухолях различной локализации. Экспериментально доказано, что она задерживает рост злокачественных образований. Настой чаги уменьшает побочные эффекты химиотерапии и очищает организм от радиоактивных материалов. Это самое простое и в то же время самое эффективное средство для профилактики рака.

При измельчении чаги выяснилась еще одна приятная сфера применения этого лесного доктора: присыпав ранки на руках порошком из этого гриба, увидел, что на следующий день порезы затянулись.

Важно отметить, что чага не токсична и не дает побочных эффектов, поэтому не имеет ограничений, за исключением очень редкой индивидуальной непереносимости.