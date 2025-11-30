Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Операция «Чага»: как наш корреспондент заготавливал «гриб бессмертия» 4 1667

Наша Латвия
Дата публикации: 30.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Ваш автор с трудом держит весомую добычу. Фото автора.

Ваш автор с трудом держит весомую добычу. Фото автора.

Несмотря на то, что за последние 150 лет в качестве лечебных средств стали использовать медикаменты, полученные с помощью химического синтеза, а в последние годы – биотехнологий и генной инженерии, интерес к фитотерапии не только не иссякает, а даже усиливается.

Яркий представитель народной медицины, исторически применяемый нашими предками для лечения многих болезней - гриб чага. Современные исследования этого популярного продукта, а с некоторых пор и личный опыт заново открывают его мощный и многосторонний терапевтический эффект.

«Лесной алмаз»

О чаге в своих трактатах упоминал знаменитый персидский врач и философ Авиценна. Известно, что ее очень ценил киевский князь Владимир Мономах, после того как по легенде с ее помощью избавился от рака губы. Сведения о лечении чагой можно встретить во многих справочниках и народных лечебниках 19 века и более ранних источниках. За мощные терапевтические качества она получила множество лестных прозвищ: «дар божий», «гриб бессмертия», «царь растений» и даже «лесной алмаз».

С помощью чаги мне удалось очистить печень до состояния, о котором сказала врач, проводившая ультразвуковое исследование: «Она у вас – как у младенца!». А добиться такого эффекта при весьма сомнительном качестве продуктов очень непросто.

Потому, блуждая по лесам, ищу не только сюжеты для своих газетных публикаций, но не упускаю возможности найти и чагу. При случае угощаю своих знакомых напитком, приготовленным из этого гриба, а некоторых и вовсе «подсадил» на чагу. Теперь они сами делают ее целебный настой. Яркий пример: мой знакомый врач попросил у меня несколько кусочков чаги на пробу, а теперь вошел во вкус. И каждый раз при встрече смеется: «Раньше я вас лечил, а сейчас – вы меня!»

Опыт зятя пригодился

Чага растет не только на березах, но и на других деревьях. Но только березовая чага является лечебной! Выглядит она странно: коричневая, иногда черная, неправильной формы, снаружи похожа на обуглившуюся головешку. Внутри – светло-коричневая масса с прожилками грибницы.

Размеры бывают разные. Чаще в сего – величиной с кулак или чуть больше. Но на днях увидел просто огромную шишку – как две мои головы! Упустить такую находку, зная ее ценность, было бы непростительной ошибкой.

Но было одно обстоятельство, не позволившее забрать эту чагу сразу - располагалась она на такой высоте, что дотянуться до нее было невозможно. Дома рассказал своему зятю о находке и посетовал на неумение лазать на деревья. А зять работает в Европе и обслуживает огромные ветрогенераторы, высота которых превышает сто метров. Честно говоря, рассказывая об огромной чаге, я втайне рассчитывал, что Алексей каким-то образом поможет достать ее.

В два удара

Так и получилось: он вызвался съездить со мной в лес, прихватив лестницу, на которую был согласен забраться. Однако, когда приставили лестницу к березе, оказалось, что ее длины хватает только на половину высоты. И даже вторая лестница, привязанная к первой, тоже не помогла.

aleksey.JPG

Алексей к бою готов! Фото автора.

Делать нечего: вернулись домой без чаги. Но Алексей уже загорелся идеей, тем более, что с другой стороны березы росла еще одна чага, вполовину меньше той, что манила нас к себе. Позвонив своему другу, Алексей взял у него 12-метровую раздвижную лестницу. Правда, она не влезла в машину. Вернее, влезала не до конца, часть торчала из багажной двери, которую нельзя было закрыть. Из-за этого надышались мы выхлопными газами так, что долго пришлось дышать чистым лесным воздухом, чтобы прийти в себя.

Когда приехали на место и раздвинули лестницу, Алексей забрался наверх и в два удара топором сбил большую чагу. Потом мы переставили лестницу, и Алексей добыл второй трофей.

chaga.JPG

Вот такая она – чага. Фото автора.

Назад ехали с тем же «комфортом». Но не унывали. Тешила мысль о том, что возвращаемся с таким уловом, что ни сказке сказать, ни пером описать. Правда, впереди ждала не менее сложная работа: измельчить эти два огромные нароста, чтобы высушить их до каменного состояния. Только в таком виде чага сможет долго храниться.

Придает силы, добавляет энергию

Ну, а потом ее можно пускать в дело: заваривать и пить отвар. Область целебного воздействия чаги очень широка. Научно установлено, что прием чаги повышает защитные реакции организма, активизирует обмен веществ в мозговой ткани, улучшает активность коры головного мозга, нормализует артериальное и венозное давление, снижает уровень вредного холестерина и сахара в крови, чистит печень, улучшает отток желчи и работу выделительной системы, способствует очищению от шлаков и вредных веществ, замедляет скорость роста и снижает агрессивность новообразований, устраняет воспалительные процессы в организме, придает силы, добавляет энергию. Помогает при лечении заболеваний суставов, таких как артрит и остеоартрит.

Чаи, отвары и настои гриба рекомендуют от болезней желудочно-кишечного тракта, для устранения диспепсических явлений, от гастрита и запоров. Чага издавна использовалась как средство при опухолях различной локализации. Экспериментально доказано, что она задерживает рост злокачественных образований. Настой чаги уменьшает побочные эффекты химиотерапии и очищает организм от радиоактивных материалов. Это самое простое и в то же время самое эффективное средство для профилактики рака.

При измельчении чаги выяснилась еще одна приятная сфера применения этого лесного доктора: присыпав ранки на руках порошком из этого гриба, увидел, что на следующий день порезы затянулись.

Важно отметить, что чага не токсична и не дает побочных эффектов, поэтому не имеет ограничений, за исключением очень редкой индивидуальной непереносимости.

Читайте нас также:
#интересно #здоровый образ жизни #лечение #здоровье #лес
Иконка - заглушка для фотографии автора
Валерий Самохвалов
Все статьи
11
2
2
0
1
0

Оставить комментарий

(4)
  • Мп
    Мимо проходил
    30-го ноября

    Помнится, еще в начале 90-х журналист Евгений Орлов поприкалывался на 1 апреля и сочинил статью о целебном эффекте калоядения. Так потом редакцию СМ завалили письмами с просьбой поделиться рецептом, как и чей кал правильно есть! :) А сегодня вроде не 1 апреля...

    1
    5
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    30-го ноября

    Мама родная, во кринжатина. Лестницы, тросы, топоры... 🙄 Да её можно и руками набрать (прекрасно отламывается) на уровне роста человека... Цирк с конями...

    4
    1
  • Daily Alibabaevic
    Daily Alibabaevic
    30-го ноября

    Гриб чага — это паразитирующий гриб трутовик , растущий на стволах живых деревьев своего рода раковая опухоль у дерева с весьма натянутыми лечебными свойствами , а что он садит почки факт научно доказанный. а чем себя горбить это дело сугубо личное ,в Танзании лечатся дерьмом носорога про Китай вообще молчу

    6
    4
  • БТ
    Бесс Толковый
    30-го ноября

    Брехня! Причём тут гриб? Просто бухать вовремя завязал, вот печень и восстановилась.

    12
    8
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Автомобили должны быть оснащены зимними шинами. Какие еще условия зимней езды?
Изображение к статье: На побережье ожидается тёплый день
Изображение к статье: Реформа пенсий по-латвийски: на что поменяют «выслугу лет» Эксклюзив!
Изображение к статье: Латвия продлит особый режим вблизи территории Беларуси еще на полгода

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Латвии лидирует в ЕС по числу новых носителей ВИЧ: кому надо срочно пройти проверку, чтобы избежать СПИДа
Наша Латвия
Изображение к статье: Почему вес матраса увеличивается и какие опасности таят лестницы: шокирующие факты
Дом и сад
Изображение к статье: Повышаем либидо: советы сексолога
Люблю!
Изображение к статье: Полмиллиарда за выходные: «Зверополис 2» установил мировой рекорд по кассовому старту
Бизнес
Изображение к статье: Наиболее вредный компонент в новогодних салатах: советы диетолога по замене
Еда и рецепты
Изображение к статье: Какие угощения можно предложить кошке
В мире животных
Изображение к статье: Латвии лидирует в ЕС по числу новых носителей ВИЧ: кому надо срочно пройти проверку, чтобы избежать СПИДа
Наша Латвия
Изображение к статье: Почему вес матраса увеличивается и какие опасности таят лестницы: шокирующие факты
Дом и сад
Изображение к статье: Повышаем либидо: советы сексолога
Люблю!

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео