Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии прогнозирует, что в воскресенье в Латвии будет преимущественно облачная погода, но день пройдет без существенных осадков.

Ветер будет дуть преимущественно с юга и юго-востока, а максимальная температура воздуха составит 0...+3 градуса.

На некоторых участках дорог будет скользко, а в восточной части Латвии во второй половине дня образуется туман.

В Риге погода останется облачной, осадков не ожидается. Будет дуть слабый южный ветер, а максимальная температура воздуха составит +1...+2 градуса.