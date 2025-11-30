Baltijas balss logotype
Сегодня в Латвии не так скользко, как вчера и без существенных осадков 0 253

Наша Латвия
Дата публикации: 30.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Сегодня в Латвии не так скользко, как вчера и без существенных осадков

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии прогнозирует, что в воскресенье в Латвии будет преимущественно облачная погода, но день пройдет без существенных осадков.

Ветер будет дуть преимущественно с юга и юго-востока, а максимальная температура воздуха составит 0...+3 градуса.

На некоторых участках дорог будет скользко, а в восточной части Латвии во второй половине дня образуется туман.

В Риге погода останется облачной, осадков не ожидается. Будет дуть слабый южный ветер, а максимальная температура воздуха составит +1...+2 градуса.

#дороги #Рига #погода #ветер #Латвия #прогноз #температура #туман
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
