Для обеспечения непрерывности предоставления медицинских услуг и покрытия расходов на приобретение оборудования Рижской Восточной больнице и Детской больнице дополнительно необходимо 1,44 млн евро, пишет Diena.

Сегодня правительство рассмотрит вопрос о выделении этих средств из бюджетной программы "Средства на непредвиденные случаи". Как отмечается в аннотации к проекту распоряжения, предоставление дополнительного финансирования в предыдущие годы способствовало сокращению очередей в детском здравоохранении.

С учетом того, что очереди на консультации у ряда детских специалистов все еще слишком велики, важно максимально их сократить, чтобы предотвратить риск осложнений заболеваний, которые могут повлиять на дальнейший процесс и длительность лечения.

Данные Национальной службы здравоохранения показывают, что в разделе квот на вторичную амбулаторную помощь в Детской больнице за девять месяцев 2025 года образовался дефицит в размере 327 997 евро, что существенно влияет на доступность этих услуг. Наибольший дефицит средств в размере 144 733 евро возник по программам магнитно-резонансной томографии, ультрасонографии, обследований сердечно-сосудистой системы и нейроэлектрофизиологических функциональных исследований. Дополнительное финансирование позволит обеспечить еще 330 обследований по указанным программам.

Второй по величине дефицит средств в размере 120 360 евро образовался в группе услуг врачей-специалистов. Выделенные средства позволят обеспечить еще 13 131 консультацию у кардиологов, травматологов, отоларингологов, гематологов и других специалистов.