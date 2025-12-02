По Латвии объявлено оранжевое предупреждение из-за очень густого тумана, сообщили агентству LETA в Латвийском центре окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ).

Во вторник туман сохранится во многих районах Латвии и видимость составит от 500 до 1000 метров, однако местами на востоке страны она снизится до 200–500 метров.

На большей части территории туман рассеется только утром 3 декабря.

ЛЦОСГМ напоминает, что из-за тумана возможны перебои в движении автотранспорта, поездов и авиасообщении.

Как сообщалось ранее, вторник будет преимущественно облачным, но существенных осадков не ожидается. При слабом или умеренном южном ветре максимальная температура воздуха составит от 0 до +4 градусов.

В столице день будет облачным и сухим, с лёгким южным ветром. Температура воздуха поднимется до +1...+3 градусов.