«Ждать 12 лет?» Список самых недоступных медуслуг в Латвии ошеломляет 7 3921

Наша Латвия
Дата публикации: 03.12.2025
LETA
Изображение к статье: «Ждать 12 лет?» Список самых недоступных медуслуг в Латвии ошеломляет

В Латвии есть медицинские услуги, которые приходится ждать не днями и месяцами, а годами в некоторых медицинских учреждениях, пишут общественные СМИ.

Всего таких услуг 12. Латвийское телевидение собрало информацию о том, какие медицинские услуги в Латвии приходится ждать дольше всего.

По данным Национальной службы здравоохранения, очереди на стационарные услуги и рядом не стоят с операциями по замене коленного или тазобедренного сустава. Например, чтобы попасть в Мадонскую больницу для динамического наблюдения после замены коленного сустава, нужно ждать 396 недель, или более 7 лет и 7 месяцев.

В среднем по стране эту услугу приходится ждать 4 года. В настоящее время в очереди на замену коленного сустава стоят 5346 пациентов. В среднем, чтобы сделать эту операцию в одной из девяти больниц, где её проводят, приходится ждать два года и месяц. Правда, например, очередь в клинике "Gaiļezers" Рижской Восточной клинической университетской больницы составляет меньше года. Таким образом, длина очереди зависит от того, в какое учреждение обратился человек.

Латвийское телевидение составило список медучреждений, где приходится дольше всего ждать финансируемого государством обследования, но это не значит, что его нельзя получить быстрее где-то ещё. "Лидирует" электромиография, которая оценивает состояние мышц и нервов. Если вам необходимо получить такую услугу в рижском центре здоровья "Aura-R", то там ее придется ждать более 12 лет, а в среднем по стране - полтора года. Например, в Даугавпилсе ждать этого обследования придётся меньше года.

Аналогичная ситуация с несколькими ультразвуковыми исследованиями и допплерографией сосудов головы и шеи в Рижской 1-й городской больнице. В стране в среднем приходится ждать эти финансируемые государством обследования около полугода, а в Рижской 1-й городской больнице - 3 года и 8 месяцев.

Конечно, во многих регионах эти обследования можно пройти и в течение 1-2 месяцев, если у вас хватит терпения позвонить в регистратуру или вы сможете съездить, например, в Лудзу, Краславу, Балви, Вентспилс или другие города.

#здравоохранение #медицина #Латвия #очереди
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(7)
  • A
    Aleks
    3-го декабря

    Это геноцид населения или нет?!😈👽

    49
    2
  • полосатый конь
    полосатый конь
    Aleks
    3-го декабря

    Нет, конечно ! Геноцид будет когда газ пустят, в газовой камере. Недолго ждать осталось.

    6
    1
  • SS
    Skad Skad
    3-го декабря

    Кто тут до пенсий с такой медициной доживет?

    48
    1
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    3-го декабря

    Быстро только могут распотрошить на донорские органы. Остальное-ждите.

    31
    1
  • полосатый конь
    полосатый конь
    3-го декабря

    Медицинский туризм в Белоруссию реальная тема. Очередей нет совсем. Цена услуг во много раз дешевле.

    51
    1
  • БТ
    Бесс Толковый
    полосатый конь
    3-го декабря

    Поэтому въезд в Белоруссию, нужно закрыть!

    16
    5
  • Мп
    Мимо проходил
    полосатый конь
    3-го декабря

    Так и есть. Пользуюсь даже по не очень серьёзным болезням. А уж от смерти меня спасли забота жены и белорусские врачи - потому что наших не дождаться.

    19
    1
Читать все комментарии

