Долгая дорога к храму: православные отмечают Введение Богородицы

Наша Латвия
Дата публикации: 04.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Долгая дорога к храму: православные отмечают Введение Богородицы

Сегодня, 4 декабря отмечается большой церковный праздник, имеющий полное название Введение (вход) во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

Служба в этот день практически не отличается от других двунадесятых богородичных служб (Рождества Богородицы и Успения Девы Марии).

Какова история праздника?

Этот праздник из всех двунадесятых праздников начал праздноваться позже всех остальных. До VIII века эта история имела отношение только к празднику Рождества Богородицы (этот праздник отмечается 21 сентября).

Впервые отдельно этот праздник начал отмечаться отдельно в Константинополе в VIII веке, тогда же и там же постепенно сложился порядок богослужения. К X и особенно в XI веку праздник приобретает уже привычный нам торжественный строй. Сегодня этот праздник имеет один день предпразднства и четыре попразднства.

Что вспоминают в этот день?

В этот день вспоминают событие из церковных преданий о первом посещении маленькой девы Марии Иерусалимского храма для посвящения её Богу.

Вспомним, что родители Марии, Иоахим и Анна, долгие годы были бездетны и дали обет, что своего ребёнка посвятят Богу. Мария родилась в Назарете и до трёх лет жила там с родителями. Но, когда подросла, Иоахим и Анна исполнили обет и, собрав родственников, с песнопениями и зажжёнными свечами повели девочку к Иерусалимскому храму.

Они шли три дня с небольшими остановками на отдых. Когда торжественная процессия достигла цели, их встретила группа священников во главе с архиереем Захарией, в будущем ставшим отцом Иоанна Крестителя.

Девочку поставили на первую из 15 ступеней, которые вели к храму и символизировали 15 псалмов. Дальше Мария самостоятельно поднялась по ним. Захария по внушению свыше ввёл малышку в Святая святых, куда из всех людей только раз в году входил первосвященник, и там указал ей место молитвы. Только одной деве Марии из всех женщин с той поры позволялось входить для молитвы во внутренний алтарь.

Иоахим и Мария вернулись домой, оставив дочь жить в помещениях при храме. Во время житья там она знакомилась с текстом Священного писания, помогала воспитывать благочестивых дев и неустанно молилась.

Когда Марии исполнилось 15 лет, священники по обычаю тех времен стали советовать ей оставить храм и выйти замуж. Но Мария заявила о желании остаться невинной и посвятить жизнь Богу.

Тогда Захария предложил своему родственнику, престарелому Иосифу, стать обручником девушки. То есть он как бы стал не мужем, а скорее опекуном её, но при этом был исполнен закон об обязательном замужестве. После этого Мария вместе с Иосифом отправилась в Назарет, оставив свою жизнь при храме.


#история #церковь #религия #традиции #вера
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

