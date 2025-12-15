С большой вероятностью из поправок в Закон о службе в Силах обороны Эстонии будет убран пункт, отказывающий в призыве в армию молодым людям, не владеющим эстонским языком на уровне В1. Об этом пишет ERR.

В понедельник, 15 декабря, президент Алар Карис принял в Кадриорге членов парламентской комиссии по гособороне и после беседы с ними подтвердил: взваливать обучение языку на плечи армии нельзя.

Министр обороны Ханно Певкур видит несколько возможных вариантов и считает, что этот пункт нужно пока изъять из законопроекта и обсуждать отдельно.

"Первый вариант – обязательные языковые курсы перед началом службы. Второй – для тех, кто все-таки не знает язык, создать что-то подобное альтернативной службе, где не будет обучения военному делу. Сейчас нужно принять этот закон в парламенте в измененном виде, то есть изъять из него требование о знании языка. И надеемся, что в январе-феврале станет ясно, что нам делать с этим языковым требованием, какие возможны альтернативы. Но службу должны проходить все военнообязанные", – говорит министр обороны Ханно Певкур.

Член Комиссии по гособороне Раймонд Кальюлайд не поддерживает вариант альтернативной службы – такой, где солдат сможет обойтись без языка, и идею срочных интенсивных курсов считает неэффективной. По его словам, нужно или изменить формулировки законопроекта так, чтобы они устроили президента, или вообще убрать этот пункт.

Подход депутаты будут искать во вторник, 16 декабря, на заседаниях Конституционной комиссии и Комиссии по гособороне, а в среду поправки вновь обсудят в Большом зале Рийгикогу.