В Риге на шести площадях пройдут праздничные вечеринки по случаю встречи Нового года, сообщили агентству LETA в отделе внешней коммуникации Рижской думы.

Празднования будут проходить с 21:00 31 декабря до 2:00 1 января на Ратушной площади, Ливской площади, Замковой площади, площади у Пороховой башни, на параллельной улице набережной 11 Ноября между улицами Полю и Бскапа гате, а также на участке улицы Калькю между улицей Валню и бульваром Аспазии.

За атмосферу праздника и танцевальное настроение в Старой Риге будут отвечать диджеи — DJ Sets, DJ Gustavito, DJ Linda Samsonova, DJ Aspirins, DJ All-Viss и ведущий Валтер Краузе.

На каждой из площадок будет проходить единое аудиовизуальное шоу, в рамках которого музыкальные сеты диджеев будут синхронизированы с визуальными проекциями на фасадах зданий. А на набережной 11 Ноября визуальное искусство можно будет наблюдать на LED-экранах.

В течение вечера на каждой площадке ведущие будут обращаться к публике, помогая создать праздничное настроение, делясь историями о праздновании Нового года в других местах города и напоминая о ярких моментах уходящего года, которые будут определять и год наступающий.