Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Новогодняя ночь: где в Вецриге пройдут праздничные гуляния 1 853

Наша Латвия
Дата публикации: 17.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Новогодняя ночь: где в Вецриге пройдут праздничные гуляния
ФОТО: LETA

В Риге на шести площадях пройдут праздничные вечеринки по случаю встречи Нового года, сообщили агентству LETA в отделе внешней коммуникации Рижской думы.

Празднования будут проходить с 21:00 31 декабря до 2:00 1 января на Ратушной площади, Ливской площади, Замковой площади, площади у Пороховой башни, на параллельной улице набережной 11 Ноября между улицами Полю и Бскапа гате, а также на участке улицы Калькю между улицей Валню и бульваром Аспазии.

За атмосферу праздника и танцевальное настроение в Старой Риге будут отвечать диджеи — DJ Sets, DJ Gustavito, DJ Linda Samsonova, DJ Aspirins, DJ All-Viss и ведущий Валтер Краузе.

На каждой из площадок будет проходить единое аудиовизуальное шоу, в рамках которого музыкальные сеты диджеев будут синхронизированы с визуальными проекциями на фасадах зданий. А на набережной 11 Ноября визуальное искусство можно будет наблюдать на LED-экранах.

В течение вечера на каждой площадке ведущие будут обращаться к публике, помогая создать праздничное настроение, делясь историями о праздновании Нового года в других местах города и напоминая о ярких моментах уходящего года, которые будут определять и год наступающий.

×
Читайте нас также:
#Рига #новый год #мероприятия
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
1
2
0
1
0
1

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Эдвардс Крустс
Изображение к статье: Премьер Латвии Эвика Силиня
Изображение к статье: Новый корпус больницы Страдиня
Изображение к статье: Скульптурная группа в парке

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео