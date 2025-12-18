Передача "900 секунд" (ТВ3) утром представила общественное мнение по поводу возможного демонтажа железнодорожных путей у границы с Россией и Беларусью.

На конкретный вопрос, следует ли, по их мнению, демонтировать железнодорожные пути на границе с Россией и Беларусью, например, в Зилупе, Карсаве, Индре, почти треть (32%) латвийцев в возрасте от 18 до 65 лет ответила утвердительно (17% – «определённо да», 15% – «скорее да»).

В то же время более половины (57%) опрошенных не считают необходимым снос железнодорожных путей на границе с Россией и Беларусью (20% – «скорее нет», 37% – «определённо нет»).

Десятая часть (11%) жителей Латвии не выразила определённого мнения по этому вопросу.

Отвечая на вопрос, должно ли решение по демонтажу железной дороги на границе с Россией и Беларусью быть единым для всех стран Балтии или каждая из них должна принимать его самостоятельно, более двух пятых (46%) латвийцев в возрасте от 18 до 65 лет заявили, что решение должно быть общим для всех трёх стран.

В то же время 40% считают, что такое решение каждая страна должна принимать самостоятельно, независимо от других балтийских государств.

14% респондентов не дали конкретного ответа на этот вопрос.

