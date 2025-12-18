Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Skalbes» бьёт тревогу: кризисный телефон могут сделать небезопасным для звонящих 1 526

Наша Латвия
Дата публикации: 18.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Skalbes» бьёт тревогу: кризисный телефон могут сделать небезопасным для звонящих
ФОТО: Unsplash

Центр кризисной помощи и консультирования «Skalbes» выражает обеспокоенность по поводу планов передать управление кризисным телефоном 116 123 Национальному центру психического здоровья (НППЦ), сообщили агентству ЛЕТА представители «Skalbes».

Организация указывает, что решение продвигается без надлежащей оценки последствий и без широких консультаций с профессионалами отрасли, создавая риски для безопасности людей в кризисных ситуациях — в том числе при угрозе самоубийства и в случаях насилия.

«Skalbes» подчёркивает, что единый номер психоэмоциональной поддержки 116 123 — это гармонизированный номер социальных услуг Европейского союза, действующий во всех странах ЕС по аналогии с номером экстренной помощи 112. Его цель — обеспечить каждому человеку, независимо от места нахождения, анонимную, бесплатную и немедленную помощь в кризисной ситуации.

До сих пор работу кризисной линии 116 123 в Латвии обеспечивала неправительственная организация с многолетним опытом помощи людям в группе риска самоубийства, пострадавшим от насилия и другим уязвимым категориям населения.

Используемая модель кризисного вмешательства основана на работе специально обученных профессионалов, регулярных тренингах, супервизии и строгих этических рамках, соответствующих международным рекомендациям по эффективной и человекоориентированной поддержке.

Международная практика и стандарты в области прав человека подчёркивают важную роль неправительственных организаций в предотвращении насилия и обеспечении кризисной помощи, отмечают в «Skalbes».

Международные исследования показывают, что институциональная среда значительно снижает готовность людей обращаться за помощью в кризисе. Всемирная организация здравоохранения указывает, что страх перед принудительным лечением, отслеживаемостью данных и связью с психиатрическими учреждениями мешает людям быть откровенными, и от 30% до 60% людей с суицидальными мыслями не раскрывают их в институциональной среде.

Американская психологическая ассоциация подчёркивает, что особенно мужчины в таких условиях чаще избегают обращения за помощью. Кроме того, рекомендации Grevio предусматривают, что услуги для пострадавших от насилия должны быть анонимными и независимыми от полиции и медицинской системы.

Практика показывает, что анонимность — это не формальность, а необходимое условие, чтобы человек в кризисе вообще решился обратиться за помощью, подчёркивают в «Skalbes».

Специалисты отмечают, что смена управления больше всего затронет людей, которые обращаются за помощью исключительно в анонимной и безопасной среде. Это жертвы насилия, люди с суицидальными мыслями, мужчины с эмоциональными трудностями, а также представители сообществ LGBTQIA+, мигрантов и людей с инвалидностью.

На практике именно возможность сохранить анонимность определяет, осмелится ли человек позвонить. Существует высокий риск, что количество звонков сократится не потому, что кризисов станет меньше, а потому что люди перестанут чувствовать себя в безопасности при обращении за помощью, считают в «Skalbes».

Также организация указывает на серьёзные недостатки в процессе подготовки решения. До сих пор нет в публичном доступе независимого анализа рисков для прав человека и безопасности, отсутствует чётко определённый переходный план, не было открытых консультаций с отраслевыми профессионалами о возможном влиянии на доверие общества к службе поддержки.

Хотя были предложены альтернативные модели предоставления услуги, которые позволили бы сохранить качество и анонимность даже при ограниченном бюджете, эти решения пока не были учтены при принятии решений, отмечают в организации.

Специалисты подчёркивают, что основой системы кризисной помощи являются доверие, безопасность и анонимность. Как указывают в «Skalbes», решения, влияющие на доступность таких услуг, должны основываться на профессиональной оценке и международных обязательствах в сфере прав человека, особенно в вопросах предотвращения насилия и психического здоровья.

В кризисный момент людям необходимо безопасное пространство, в котором они могут обратиться за помощью без страха. Анонимность в кризисной поддержке — это не привилегия, а необходимое условие для сохранения жизни человека, подчёркивают в «Skalbes».

×
Читайте нас также:
#права человека #насилие
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
3
1
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Эдвардс Крустс
Изображение к статье: Премьер Латвии Эвика Силиня
Изображение к статье: Новый корпус больницы Страдиня
Изображение к статье: Скульптурная группа в парке

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео