Центр кризисной помощи и консультирования «Skalbes» выражает обеспокоенность по поводу планов передать управление кризисным телефоном 116 123 Национальному центру психического здоровья (НППЦ), сообщили агентству ЛЕТА представители «Skalbes».
Организация указывает, что решение продвигается без надлежащей оценки последствий и без широких консультаций с профессионалами отрасли, создавая риски для безопасности людей в кризисных ситуациях — в том числе при угрозе самоубийства и в случаях насилия.
«Skalbes» подчёркивает, что единый номер психоэмоциональной поддержки 116 123 — это гармонизированный номер социальных услуг Европейского союза, действующий во всех странах ЕС по аналогии с номером экстренной помощи 112. Его цель — обеспечить каждому человеку, независимо от места нахождения, анонимную, бесплатную и немедленную помощь в кризисной ситуации.
До сих пор работу кризисной линии 116 123 в Латвии обеспечивала неправительственная организация с многолетним опытом помощи людям в группе риска самоубийства, пострадавшим от насилия и другим уязвимым категориям населения.
Используемая модель кризисного вмешательства основана на работе специально обученных профессионалов, регулярных тренингах, супервизии и строгих этических рамках, соответствующих международным рекомендациям по эффективной и человекоориентированной поддержке.
Международная практика и стандарты в области прав человека подчёркивают важную роль неправительственных организаций в предотвращении насилия и обеспечении кризисной помощи, отмечают в «Skalbes».
Международные исследования показывают, что институциональная среда значительно снижает готовность людей обращаться за помощью в кризисе. Всемирная организация здравоохранения указывает, что страх перед принудительным лечением, отслеживаемостью данных и связью с психиатрическими учреждениями мешает людям быть откровенными, и от 30% до 60% людей с суицидальными мыслями не раскрывают их в институциональной среде.
Американская психологическая ассоциация подчёркивает, что особенно мужчины в таких условиях чаще избегают обращения за помощью. Кроме того, рекомендации Grevio предусматривают, что услуги для пострадавших от насилия должны быть анонимными и независимыми от полиции и медицинской системы.
Практика показывает, что анонимность — это не формальность, а необходимое условие, чтобы человек в кризисе вообще решился обратиться за помощью, подчёркивают в «Skalbes».
Специалисты отмечают, что смена управления больше всего затронет людей, которые обращаются за помощью исключительно в анонимной и безопасной среде. Это жертвы насилия, люди с суицидальными мыслями, мужчины с эмоциональными трудностями, а также представители сообществ LGBTQIA+, мигрантов и людей с инвалидностью.
На практике именно возможность сохранить анонимность определяет, осмелится ли человек позвонить. Существует высокий риск, что количество звонков сократится не потому, что кризисов станет меньше, а потому что люди перестанут чувствовать себя в безопасности при обращении за помощью, считают в «Skalbes».
Также организация указывает на серьёзные недостатки в процессе подготовки решения. До сих пор нет в публичном доступе независимого анализа рисков для прав человека и безопасности, отсутствует чётко определённый переходный план, не было открытых консультаций с отраслевыми профессионалами о возможном влиянии на доверие общества к службе поддержки.
Хотя были предложены альтернативные модели предоставления услуги, которые позволили бы сохранить качество и анонимность даже при ограниченном бюджете, эти решения пока не были учтены при принятии решений, отмечают в организации.
Специалисты подчёркивают, что основой системы кризисной помощи являются доверие, безопасность и анонимность. Как указывают в «Skalbes», решения, влияющие на доступность таких услуг, должны основываться на профессиональной оценке и международных обязательствах в сфере прав человека, особенно в вопросах предотвращения насилия и психического здоровья.
В кризисный момент людям необходимо безопасное пространство, в котором они могут обратиться за помощью без страха. Анонимность в кризисной поддержке — это не привилегия, а необходимое условие для сохранения жизни человека, подчёркивают в «Skalbes».
