В преддверии Рождества и Нового года улицы центра Риги выглядят, наконец, красивыми – и городские власти, и коммерческие структуры постарались: нарядные елки, сияние огоньков, разгоняющих декабрьскую тьму…

Однако чуть дальше от центра и парков, где любят гулять рижане и гости столицы, – и перед глазами "красоты" уже иного толка. Разбираемся, что же за "альтернативное искусство" и почему оно остается безнаказнным.

"Галерея" на столбах

"Альтернативное искусство" в данном случае – это огромное количество наклеек, которыми залеплены фонарные столбы, трансформаторные шкафы, стойки светофоров, дорожные знаки и т. д. Кое-где, например, на Сколас, Базницас и ближайших к ним улицах, некоторые столбы и стойки светофоров оказались не просто залеплены сверху донизу, но и в несколько слоев.

Где-то все еще красовались объявления, уже потерявшие актуальность – про выставку Бэнкси, ноябрьский протест и др. Сверху налеплены призывы становиться веганами, приглашение учиться операциям с биткойнами и проч. Рядом – милая записочка с сердечком и обещанием, что "все будет хорошо".

На стойке светофора возле офиса Омбудсмена красовалось глянцевое "Латвия хочет активную молодежь, а активная молодежь хочет свободу", примерно в квартале от этого — грозные предупреждения "Большой брат следит за тобой" и "Твоя розетка – агент VVD" (VVD – Служба госбезопасности).

Время от времени на глаза попадались и абстракции: при всем желании и внимательном рассмотрении я так и осталась в неведении, что именно на них изображено и, соответственно, ради чего они были наклеены. В немалом количестве была и реклама; узнать, что именно рекламируется, можно было, просто наведя камеру телефона на размещенный тут же, на наклейке, QR-код.

Грязи много, разбирательств мало...

Скажу откровенно: импровизированная экскурсия не столько впечатлила, сколько вызвала вопросы. Главный из них был такой: усматривает ли самоуправление в подобном "искусстве" на объектах городской инфраструктуры нарушение (например, вандализм)? Если усматривает, принимает ли какие-либо меры для предотвращения данного явления? И если это нарушение, какое наказание предусмотрено за подобные действия?

Отвечает координатор проектов отдела внешней коммуникации Рижской думы Мартиньш Вилемсонс:

– Размещение наклеек может быть квалифицировано и как несогласованное размещение рекламы, и так умышленное повреждение имущества. Каждый такой случай рассматривается отдельно.

Например, если кто-то разместил наклейки с указанием мероприятия в определённом месте и времени, Рижская полиция самоуправления на основании Обязательных правил Рижской думы № RD-23-201 «О порядке размещения рекламы, рекламных объектов и других информационных материалов, а также использования афишных столбов и стендов в Риге»), имеет право возбудить дело об административном правонарушении.

За данное нарушение физическим лицам выносится предупреждение или налагается денежный штраф от 20 до 350 евро, а юридическим лицам – предупреждение или штраф от 100 до 1400 евро.

Если владелец имущества (светофора, столба, трансформаторного шкафа или другого объекта) обращается в Государственную полицию с заявлением об умышленном повреждении имущества, Госполиция, оценив обстоятельства, имеет право возбудить уголовное дело в соответствии со статьёй 185. ч.1 Уголовного закона. Но, поскольку вызовы по таким случаям в Рижскую полицию самоуправления поступают сравнительно редко, отдельная статистика не ведётся.

Комментирует Гита Гжибовска, специалист отдела общественных связей Государственной полиции:

– Если речь идёт о наклейках нейтрального содержания, которые, возможно, портят внешний вид объекта или приводят к его повреждению, полиции, чтобы заняться розыском нарушителя, необходимо получить заявление от пострадавшей стороны – в данном случае от самоуправления. Однако если в полицию поступает сообщение о наклейках/плакатах, содержание которых указывает на возможное уголовное преступление, например, если в них содержится призыв к совершению преступления или разжиганию ненависти, то на такие случаи обращается особое внимание.

Так, к примеру, летом сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, расклеивавшего по городу плаката с надписью «Benjamin Netanyahu wanted/"Биньямин Нетаньяху в розыске».

По данному делу был возбужден процесс об административном правонарушении: статья 11. ч.1 Закона "Раr pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā": "За нарушения в сфере управления, общественного порядка и использования государственного языка", и "расклейщик" был привлечен к ответственности.

Других подобных случаев за последнее время в центре Риги зарегистрировано не было.

Данная статья предполагает наказание для физических лиц — от предупреждения до ста денежных штрафных единиц – 500 евро; для юридических – до тысячи денежных штрафных единиц, т.е. 5000 евро.

Владельцев все устраивает?

Единственный вопрос, который так и остался без ответа: почему муниципальные службы, в ведении которых находятся упомянутые выше фонарные столбы, стойки светофоров, дорожные знаки и т. д., с таким стоическим равнодушием относятся к тому, в каком виде пребывают вверенные их заботам объекты городской инфраструктуры? Почему не положат этому конец? Взять, к примеру, ту же явно не согласованную рекламу: тут даже каких-то титанических усилий прилагать не нужно; как уже было сказано выше, достаточно навести камеру на QR-код, и сразу становится известно, кто и что рекламирует....

Но даже если никакой рекламы нет, факт остается фактом: выглядит это все очень неряшливо и, прямо скажем, улицы не украшает. И если ответственные службы не считают нужным обращаться по этому поводу в полицию (хотя, на мой взгляд, ситуация порой вполне того заслуживает), то хотя бы раз в месяц прислать работников с ведрами воды и щетками, чтобы навести порядок, было бы совсем нелишне...