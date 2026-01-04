В воскресенье, 4 января, в возрасте 56 лет после тяжёлой болезни скончалась писательница Нора Икстена, подтвердили Латвийскому общественному медиа родственники писательницы.

Самым известным литературным произведением Икстены является роман «Материнское молоко», изданный в 2015 году в серии «Мы. Латвия, ХХ век». Писательница написала семь романов, является автором нескольких сборников рассказов, биографий и эссе.

Икстена была удостоена значимых международных и национальных наград, в том числе Латвийской литературной премии года и Премии за выдающиеся достижения в культуре. Произведения писательницы были также экранизированы и поставлены на театральных сценах.

В 1992 году Икстена окончила факультет латышской филологии Латвийского университета, а с 1994 по 1995 год изучала английский язык и литературу в Колумбийском университете в штате Миссури.

Произведения Норы Икстены переведены на английский, немецкий, французский, русский, эстонский, литовский, македонский, датский, шведский, грузинский, хинди и итальянский языки.

Писательница активно участвовала в формировании государственной культурной политики.