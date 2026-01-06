Елена хотела получить красивую улыбку и доверила восстановление нескольких зубов, включая установку восьми коронок, стоматологической клинике в Риге. Через короткое время три коронки выпали. Пациентка обвиняет клинику в оказании некачественной услуги, сообщает передача "Без Табу" (ТВ3).

За несколько медицинских манипуляций Елена заплатила рижской стоматологической клинике «Sana EL» около 1300 евро. Первоначальные процедуры до установки коронок обошлись примерно в 500 евро — за них учреждение выдало чеки. Однако за установку восьми коронок общей стоимостью 800 евро чек предоставлен не был, рассказала Елена.

Через сравнительно короткое время три из восьми коронок выпали. Теперь она носит их в сумочке как напоминание о неудовлетворительной услуге. Женщина утверждает, что неоднократно пыталась добиться устранения, по её мнению, допущенных ошибок, но клиника, по её словам, не была заинтересована в сотрудничестве.

«Сначала во рту началось какое-то странное шевеление. Коронки выпали. Потом откололся ещё один обработанный зуб. Уже три месяца хожу без этих коронок. Выпали три, а оставшиеся с одной стороны шатаются. Эти три «гуляли» во рту, я их выплюнула — остались в руке. Хорошо, что не проглотила. Они отказались что-либо исправлять», - рассказала Елена.

Когда Елена пришла разбираться в клинику, ей сообщили, что её врач ушла в декрет, а другие специалисты не захотели помогать.

«Там работают её мать и отец. Они всем там управляют. Когда я пришла, отец моей стоматологини посмотрел на всё это. Я ему сказала: «Это же порнография у меня во рту!» Он ответил: «Согласен, порнография». Засмеялся и ушёл. Всё, на этом закончилось. Он сказал, что ничего делать не будет. Уже месяца два «воюю» с ними. Эти выпавшие зубы у меня в сумке — сувенир за такие деньги! Причём за коронки на 800 евро мне чек не выдали», - уточнила Елена.

Передача «Без Табу» без предварительной договорённости отправилась в клинику «Sana EL» в рижском районе Иманта. Врачи, которые ранее общались с Еленой, не пожелали разговаривать с журналистами, а руководительница клиники Элина, которая также является лечащим врачом пациентки, не ответила на звонок программы.

Поговорить с журналистами согласилась только администратор клиники, которая, хотя и не является врачом, заявила, что благодаря многолетнему опыту в учреждении обладает знаниями. Представительница клиники пояснила, что качество установленных коронок зависит от их типа и цены.

«Этому человеку сделали за те деньги, что предлагались, и она согласилась. Ей поставили коронки по 100 евро за штуку, но она хочет, чтобы выглядело на 300. Качество — на 100 евро. Есть коронки из металлопластмассы, металлокерамики, циркония. Металлопластмассовые стоят 100 евро, металлокерамические — 250 евро, циркониевые — 350 евро», - почяснила она.

На вопрос, нормально ли, что коронки быстро выпадают, даже если они самые дешёвые, администратор учреждения ответила: «Это нормально, их просто нужно вставить обратно. Любой мостик может выпасть. Потом его можно приклеить».

Представитель клиники добавила, что пациентке предлагали установить те же коронки повторно, однако Елена считает, что им больше не место в её рту — по её мнению, они изготовлены некачественно и уже деформированы.

Елена обратилась с жалобой в Инспекцию здравоохранения, а также в Службу государственных доходов по поводу невыдачи чека.

ТВ3