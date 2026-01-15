Baltijas balss logotype
Мороз и солнце, но солнце не везде - прогноз на пятницу

Наша Латвия
Дата публикации: 15.01.2026
LETA
Изображение к статье: Мороз и солнце, но солнце не везде - прогноз на пятницу
ФОТО: pixabay

В пятницу в Латгале сохранится холодная и солнечная погода, на остальной территории страны будет пасмурно, прогнозируют синоптики.

Местами пройдет небольшой снег. Ветер ожидается южный, юго-восточный от слабого до умеренного.

Минимальная температура воздуха ночью составит -4...-10 градусов, в восточной части страны - до -15 градусов, местами на юге Латгале - до -20 градусов. Максимальная температура днем составит -3...-9 градусов, в восточных краях - до -13 градусов.

В Риге 16 января в основном прогнозируется облачная погода, без существенных осадков. Будет дуть умеренный южный, юго-восточный ветер. Температура воздуха ночью и днем составит -7...-9 градусов.

#Рига #погода #ветер #снег #прогноз #температура
Видео