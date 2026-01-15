В начале года сообщество украинцев в Латвии потрясла новость - если хотите остаться в Латвии, то придется выучить латышский язык в обязательном порядке. В сети разнеслась весть - без категории А2 даже не продлят вид на жительство.

Но это не совсем так: знать его, конечно, нужно, но для получения или продления ВНЖ, как это установлено законом для граждан России и Белоруссии, не требуется.

Реакцию в социальных сетях вызвала публикация на украинской версии портала общественного СМИ LSM. Мол де - всё, теперь для продления вида на жительства беженца из Украины требуется освоить латышский язык не ниже А2 категории. Срок на это дается 2 года, отсчет пошел с 01.01.2026.

Новость вызвала бурную реакцию в Facebook-группе «Украинцы в Риге». Обсуждение быстро переросло в острую полемику, в которой участники разделились на два лагеря. Одни настаивали: поскольку украинцы находятся в Латвии временно, требовать от них знания языка нельзя. Другие возражали, что будущее неопределённо, язык стоит учить уже сейчас, тем более что это способ выразить благодарность стране, принявшей беженцев.

В ходе спора звучали и резкие претензии в адрес Латвии. Одной из самых активных представительниц первой позиции стала участница под ником PrettyElephant6745, которая изложила свои аргументы в комментариях:

«Знаю что меня сейчас закидают камнями, но на кой… мне учить язык страны в которой я нахожусь временно и на котором разговаривают не более 2 000 000 человек И от которого у меня ухи заворачиваются… Я свободно говорю на Английском языке. Латвия это Европа, полагаю этого достаточно! Да и вместо того чтоб хоть как-то поднимать страну со днища, херь придумывают принуждая язык учить. Неужели мало того что у меня изымают нехилую часть из зп на налоги в казну страны. Бред! И еще раз бред!».

Многие украинцы отметили, что в Латвии они не отдыхают и зачастую времени учить язык просто нет, нужно работать:

«Извините , я работаю каждый день и мне некогда учить язык, если я буду учить язык, мне не за что будет жить», — написала участница группы Анна Трускалова. «А когда его учить, если работаешь для того чтобы выжить?!?!??! — вторил ей Павел Фёдоров. — Я работаю один. Имею двух иждевенцев. Снимаем квартиру. Работа с утра до позднего вечера. Учить язык три месяца и рад бы. Да только тогда работать времени нет. А кто ж нам бесплатно даст жить эти 4 месяца в квартире, продукты питания, одежда, гигиена, лекарства, и так далее?».