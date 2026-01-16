Со второй половины следующей недели в Латвии возможно более существенное похолодание по сравнению с текущими условиями, однако прогнозы пока остаются неустойчивыми, свидетельствуют данные метеорологов.

В конце этой и в начале следующей недели ожидается преимущественно малооблачная погода, без осадков. Ветер - слабый южный, в субботу местами усилится. Температура воздуха ночью понизится до -8…-15 градусов, в отдельных районах на востоке страны - до -19 градусов; в начале новой недели при ясном небе местами возможно понижение до -20 градусов. Днем температура не превысит -3…-11 градусов.

В середине следующей недели прогнозируется значительная облачность, возможен снегопад, температура воздуха временно повысится.

Во второй половине недели и в последнюю неделю января в Латвию, возможно, придут сильные морозы из Арктики и Сибири. Согласно нынешнему прогнозу "Global Forecast System", в темное время суток температура воздуха местами опустится до -25 градусов, и в самые холодные сутки даже днем столбики термометров не поднимутся выше -10...-18 градусов.

По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, последние две недели января в Латвии ожидается средняя температура на 6-8 градусов холоднее нормы, февраль также прогнозируется прохладнее обычного.

Январь, возможно, станет самым холодным месяцем с февраля 2012 года, когда среднемесячная температура в стране составила -8,8 градуса, и самым холодным январем с 2010 года, когда среднемесячная температура опустилась до -11,5 градуса.