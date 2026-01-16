Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Синоптики нагнали ужаса своим прогнозом на следующую неделю 0 1720

Наша Латвия
Дата публикации: 16.01.2026
LETA
Изображение к статье: Синоптики нагнали ужаса своим прогнозом на следующую неделю

Со второй половины следующей недели в Латвии возможно более существенное похолодание по сравнению с текущими условиями, однако прогнозы пока остаются неустойчивыми, свидетельствуют данные метеорологов.

В конце этой и в начале следующей недели ожидается преимущественно малооблачная погода, без осадков. Ветер - слабый южный, в субботу местами усилится. Температура воздуха ночью понизится до -8…-15 градусов, в отдельных районах на востоке страны - до -19 градусов; в начале новой недели при ясном небе местами возможно понижение до -20 градусов. Днем температура не превысит -3…-11 градусов.

В середине следующей недели прогнозируется значительная облачность, возможен снегопад, температура воздуха временно повысится.

Во второй половине недели и в последнюю неделю января в Латвию, возможно, придут сильные морозы из Арктики и Сибири. Согласно нынешнему прогнозу "Global Forecast System", в темное время суток температура воздуха местами опустится до -25 градусов, и в самые холодные сутки даже днем столбики термометров не поднимутся выше -10...-18 градусов.

По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, последние две недели января в Латвии ожидается средняя температура на 6-8 градусов холоднее нормы, февраль также прогнозируется прохладнее обычного.

Январь, возможно, станет самым холодным месяцем с февраля 2012 года, когда среднемесячная температура в стране составила -8,8 градуса, и самым холодным январем с 2010 года, когда среднемесячная температура опустилась до -11,5 градуса.

Читайте нас также:
#климат #погода #Латвия #прогноз #температура
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: В Риге нет вакцин от гриппа для детей? – комментарий Минздрава Эксклюзив!
Изображение к статье: Снега синоптики не ждут, мороз — да: что готовит погода на выходные
Изображение к статье: Так искусственный интеллект видит ненасильственное сопротивление граждан ЛР.
Изображение к статье: Шведы привезут в Латвию артиллерийскую установку, способную дострелить от Риги до Юрмалы

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: В парламенте Суоми вполне можно найти жуликов и воров. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Медики предупреждают: чем опасно переохлаждение и как его избежать
Люблю!
Изображение к статье: Эта Люсечка вполне хороша в свои года. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Почему отказ от целей может сделать человека счастливее
Lifenews
Изображение к статье: Самая красивая королева мира в свои 55 удалилась в пустыню Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: После зимних каникул выросла посещаемость образовательных учреждений
Наша Латвия
Изображение к статье: В парламенте Суоми вполне можно найти жуликов и воров. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Медики предупреждают: чем опасно переохлаждение и как его избежать
Люблю!
Изображение к статье: Эта Люсечка вполне хороша в свои года. Иконка видео
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео