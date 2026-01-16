За 11 месяцев число новорожденных в Латвии сократилось на 10%

За 11 месяцев прошлого года в Латвии зарегистрировано 10 785 новорожденных, что на 9,8%, или 1169 новорожденных меньше, чем за тот же период 2024 года, свидетельствуют предварительные данные, обнародованные Центральным статистическим управлением.

Рига, 16 января, ЛЕТА. За 11 месяцев прошлого года в Латвии зарегистрировано 10 785 новорожденных, что на 9,8%, или 1169 новорожденных меньше, чем за тот же период 2024 года, свидетельствуют предварительные данные, обнародованные Центральным статистическим управлением.

В том числе за 11 месяцев 2025 года среди зарегистрированных новорожденных было 5645 мальчиков, что на 214 (-3,7%) меньше, чем за аналогичный период 2024 года, и 5140 девочек, что меньше на 955 (-15,7%).

В ноябре в Латвии зарегистрировано 898 новорожденных, что на 61 (-6,4%) меньше, чем за тот же месяц 2024 года, в том числе зарегистрировано 483 мальчика и 415 девочек.

За 11 месяцев прошлого года в Латвии зарегистрировано 23 430 умерших, что на 907 (-3,7%) меньше, чем за 11 месяцев 2024 года, когда было зарегистрировано 24 337 умерших.

Таким образом, за 11 месяцев прошлого года число зарегистрированных умерших на 12 645 превысило число родившихся, тогда как за аналогичный период позапрошлого года число умерших превысило число родившихся на 12 383.

За 11 месяцев 2025 года в Латвии зарегистрировано 10 096 браков, что по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 580 (6,1%) браков больше.

Согласно предварительным данным, на 1 декабря прошлого года численность населения в Латвии составила 1,825 млн человек.