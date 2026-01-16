Baltijas balss logotype
За 11 месяцев число новорожденных в Латвии сократилось на 10% 11 820

Наша Латвия
Дата публикации: 16.01.2026
LETA
Изображение к статье: За 11 месяцев число новорожденных в Латвии сократилось на 10%

За 11 месяцев прошлого года в Латвии зарегистрировано 10 785 новорожденных, что на 9,8%, или 1169 новорожденных меньше, чем за тот же период 2024 года, свидетельствуют предварительные данные, обнародованные Центральным статистическим управлением.

Рига, 16 января, ЛЕТА. За 11 месяцев прошлого года в Латвии зарегистрировано 10 785 новорожденных, что на 9,8%, или 1169 новорожденных меньше, чем за тот же период 2024 года, свидетельствуют предварительные данные, обнародованные Центральным статистическим управлением.

В том числе за 11 месяцев 2025 года среди зарегистрированных новорожденных было 5645 мальчиков, что на 214 (-3,7%) меньше, чем за аналогичный период 2024 года, и 5140 девочек, что меньше на 955 (-15,7%).

В ноябре в Латвии зарегистрировано 898 новорожденных, что на 61 (-6,4%) меньше, чем за тот же месяц 2024 года, в том числе зарегистрировано 483 мальчика и 415 девочек.

За 11 месяцев прошлого года в Латвии зарегистрировано 23 430 умерших, что на 907 (-3,7%) меньше, чем за 11 месяцев 2024 года, когда было зарегистрировано 24 337 умерших.

Таким образом, за 11 месяцев прошлого года число зарегистрированных умерших на 12 645 превысило число родившихся, тогда как за аналогичный период позапрошлого года число умерших превысило число родившихся на 12 383.

За 11 месяцев 2025 года в Латвии зарегистрировано 10 096 браков, что по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 580 (6,1%) браков больше.

Согласно предварительным данным, на 1 декабря прошлого года численность населения в Латвии составила 1,825 млн человек.

#рождаемость #Латвия #демография #тенденции #население #статистика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(11)
  • ОВ
    Оби Ван
    16-го января

    Успешный успех. Надеюсь, они все лат-яз знают.

    23
    2
  • Д
    Дед
    16-го января

    Национальный проект Латвия оказался не успешным. Видимо, не у каждой нации должно быть свое государство. Такая нация гораздо успешнее развивается под крылом более развитой цивилизации.

    28
    3
  • АП
    Алексей Попович
    16-го января

    Все меньше и меньше. Наверное так запрограммировано все живое, где-то на генетическом уровне - чтобы всё живое размножалось, надо, чтобы было трудно, буквально на грани выживания. Те же животные в зоопарке тоже не очень то плодятся, у них и так все хорошо, да и эксперимент на мышах "Вселенная 25", об этом же говорит.

    7
    12
  • VU
    Vards Uzvards
    Алексей Попович
    16-го января

    эксперимент на мышах "Вселенная 25" говорит о том что ты воспроизводишь ложную, мракобесную трактовку научных данных эксперимента. Был достигнут предел популяции для данного объекта и она дальше не могла увеличиваться а из-за ограниченного доступа к ресурсам. Соответсвенно исчезла, вымерла.

    7
    3
  • АП
    Алексей Попович
    Алексей Попович
    16-го января

    Vārds, ты рептилоид что-ли? В эксперименте ещё было достаточно свободного места и свободных "комнат", а ресурсов и еды давали столько, сколько они вообще могли съесть, еда часто оставалась недоеденной. И потом, ну мало места, ладно, но вымерло треть или половина, место освободилось, начинай снова плодиться, но нет, не хотели. Если не ошибаюсь, там несколько пар мышей, нежелавших размножаться, отселяли в другое место, отдельно, и они все равно не плодились.

    2
    2
  • VU
    Vards Uzvards
    Алексей Попович
    16-го января

    Нет, это ты -сявка дырявая. К людям по ошибке попала, но на четвереньках ползать и тявкать продолжаешь.

    Рост популяции мышей поддерживается:

    1. балансом между контактами и дистанцией, ролями и обучением, агрессией и её ограничением.
    2. Предел был достигнут из-за ограниченного пространства — пространство ограничило не численность напрямую, а работу социальных механизмов. Объём среды обитания был фиксирован. По мере роста плотности: 1. увеличилось число вынужденных контактов 2. исчезли «тихие зоны» для гнёзд и иерархий Социальная вместимость экспериментального пространства оказалась меньше физических размера помещения. Хотя место формально ещё было, оно перестало выполнять функции: 1 территорий 2 укрытий 3 зон воспитания потомства Это называют социальной ёмкостью среды. Популяция достигла предела, определяемого ограниченным пространством, которое разрушило социальную структуру, необходимую для дальнейшего роста. Таковы научные выводы.
    0
    2
  • АП
    Алексей Попович
    Алексей Попович
    16-го января

    Vārds, спокойно, девочка, спокойно, не кипишуй, нормально можно общаться. Почему перестали размножаться, когда количество мышей снова кардинально уменьшилось? Почему не стали размножаться те, кого отселили?

    0
    0
  • АП
    Алексей Попович
    Алексей Попович
    16-го января

    Проблема изобилия: Кэлхун показал, что когда все потребности удовлетворяются, а борьба за выживание исчезает, вид может деградировать и вымереть из-за потери смысла и социальных ролей.

    0
    0
  • А
    Андрей
    16-го января

    С тем же успехом можно сказать, что за 11 месяцев число журналистов в Латвии сократилось на 80%. Новых - как кот наплакал. Многих из старичков уже журналистами можно не считать раз уж они допускают такие ляпы в заголовках. Новорожденный, если уже он родился - не может сократиться, кроме случает летального исхода по какой-то причине. Если грамматически верно интерпретировать заголовок, то можно подумать, что за 11 месяцев 10% родившихся - умерли. Что опровергается более детальным и корретным описанием в первых абзацах.

    Редактор вообще смотрел этот материал? Или ещё не успел выпить утрениий кофе?

    15
    4
  • Крепкий Орешник
    Крепкий Орешник
    Андрей
    16-го января

    Речь ведь о числе, количестве новых рождений (?) и если количество уменьшилось, заголовок вполне корректный. Связать уменьшение числа новорождённых с детской смертностью и её динамикой это в сторону ментального здоровья некоторых комментаторов, имхо.

    2
    3
  • Крепкий Орешник
    Крепкий Орешник
    Андрей
    16-го января

    Смуглеем ) Похоже, смугление в Латвии набирает обороты убыстряющимися темпами, и вскоре сари и хиджаб нужно будет предусматривать в расходниках роддомов ) Предусмотреть закупку необходимого количества экземпляров Корана, да и мечеть пора строить )

    6
    4
