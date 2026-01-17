Baltijas balss logotype
CSDD собирается обновить покрытие трассы ралликросса в Бикерниеки 0 198

Наша Латвия
Дата публикации: 17.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: CSDD собирается обновить покрытие трассы ралликросса в Бикерниеки
ФОТО: LETA

Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) объявила тендер на строительные работы по обновлению покрытия трассы ралликросса на территории спортивной базы Бикерниеки, свидетельствует информация в Электронной системе закупок (EIS), пишет LETA.

В технической спецификации тендера указано, что существующему покрытию трассы ралликросса необходим ремонт перед запланированным этапом чемпионата Европы по ралликроссу Международной автомобильной федерации (FIA), чтобы обеспечить качественное и безопасное проведение мероприятия.

Планируется отремонтировать покрытие на площади 2738 квадратных метров.

Срок выполнения строительных работ предусмотрен до одного месяца.

Подать заявки на участие в тендере можно до 30 января.

Как ранее сообщалось, в 2026 году в Латвии пройдут этапы чемпионата Европы FIA по ралликроссу и автокроссу.

Согласно опубликованному FIA календарю чемпионата Европы по ралликроссу, сезон 2026 года начнётся 9 и 10 мая этапом на трассе Бикерниеки, которая с кругом длиной 1,295 километра является одной из самых протяжённых трасс ралликросса в Европе.

CSDD — государственное акционерное общество. Дирекция занимается регистрацией транспортных средств в Латвии, выдачей водительских удостоверений, проведением технического осмотра автомобилей и предоставлением других услуг. Владельцем капитальных долей дирекции является Министерство сообщения.

#ремонт #Латвия #спорт #строительство #автомобили #CSDD
Оставить комментарий

