Строительное управление самоуправления Кекавского края приняло решение полностью запретить эксплуатацию здания, пострадавшего в результате пожара в посёлке Крусткалнс, сообщили агентству LETA в самоуправлении.

Такое решение было принято на основании результатов обследования здания, проведённого строительным управлением. В доме по улице Яунлазду, 5 были выявлены серьёзные повреждения, влияющие на его безопасность.

Во время обследования было установлено, что пожар затронул несколько квартир и фасад здания, повреждены несущие конструкции и перекрытия, а также часть здания пострадала от воды в результате тушения пожара. В настоящее время дом полностью отключён от газо-, водо-, теплоснабжения и электросети.

Находиться в здании в настоящее время небезопасно, подчёркивает самоуправление.

Собственникам здания предписано немедленно организовать полное техническое обследование строения, чтобы можно было принять решение о дальнейших действиях и возможном частичном восстановлении эксплуатации.

Ранее сообщалось, что управляющим жилого посёлка «Jaunlazdu mājas» является ООО "Fortium.lv".

Кекавское самоуправление находится в прямом контакте с пострадавшими семьями и продолжает оказывать необходимую помощь, в том числе в размещении и предоставлении социальной поддержки.

Как уже сообщалось, "Fortium.lv" разместил всех жителей пострадавшего дома в других квартирах. Части из них были предложены свободные квартиры в посёлке «Jaunlazdu mājas», другим — в других проектах, управляемых компанией, например, в «Panorama Plaza».

На вопрос, была ли пострадавшая постройка застрахована, в "Fortium.lv" ответили утвердительно. Также управляющая компания указала, что во всех квартирах были установлены датчики дыма.

Компания ранее не комментировала возможное восстановление здания, отметив, что решение будет принято после завершения расследования.

Напомним, что в результате пожара в жилом доме в посёлке Крусткалнс утром в пятницу погибли двое детей. Как сообщал TV3, женщина, которая, возможно, является матерью погибших детей, находится в тяжёлом состоянии в больнице. О её третьем ребёнке — четырёхлетней девочке, также пострадавшей в трагедии, сейчас заботятся медики Детской клинической университетской больницы.

Государственная полиция начала уголовный процесс по статье Уголовного закона о преступлениях против собственности, однако пока не выдвинула конкретных версий причин пожара. Более точная информация может появиться только после получения результатов экспертиз.