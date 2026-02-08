Baltijas balss logotype
На юге Латгале высота снежного покрова составляет до 46 сантиметров 0 152

Наша Латвия
Дата публикации: 08.02.2026
LETA
Изображение к статье: На юге Латгале высота снежного покрова составляет до 46 сантиметров
ФОТО: LETA

Самый глубокий снег в стране по-прежнему лежит в южной части Латгале, где его глубина составляет до 46 сантиметров, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

В Дагде высота снежного покрова на этой неделе увеличилась с 40 до 47 сантиметров, а в воскресенье снежный покров уменьшился на один сантиметр. Это самый глубокий снег в стране с марта 2023 года.

Второй по толщине снежный покров на наблюдательных станциях страны - 41 сантиметр в Пиедруе Краславского края. На Даугавпилсской наблюдательной станции 35 сантиметров снега, а в Резекненском и Ливанском краях - 30 и 32 сантиметра соответственно.

На других станциях высота снежного покрова составляет от шести сантиметров в Даугавгриве и Мерсрагсе до 28 сантиметров в Руцаве. На наблюдательной станции в центре Риги высота снежного покрова составляет 16 сантиметров.

В бассейне Даугавы в Беларуси и России земля покрыта снегом глубиной в среднем 40-55 сантиметров, поэтому во время весенних паводков в Даугаве возможен высокий уровень воды.

Согласно текущим прогнозам, оттепель и таяние снега возможны с 12 февраля, а во второй половине февраля снежный покров может стать толще.

#Рига #погода #Латвия #снег #весна #Даугава
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
