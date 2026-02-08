На портале Manabalss.lv собрано необходимое количество подписей для подачи инициатив на рассмотрение Рижской думы против закрытия трёх детских садов в Риге

Всего ведётся сбор подписей против закрытия четырёх детских садов, а также отдельная инициатива направлена на сохранение муниципальных детских садов в Риге в целом. Для того чтобы инициатива была внесена на рассмотрение думы, необходимо собрать 2000 подписей.

За сохранение детского сада «Margrietiņa» собрано 2599 подписей, за сохранение детского сада «Zilbīte» — 2468 подписей, а за сохранение 104-го рижского дошкольного образовательного учреждения подписались 2350 жителей.

За сохранение 232-го рижского дошкольного образовательного учреждения подписались 1146 жителей, в то время как за общую инициативу против закрытия муниципальных детских садов свои голоса отдали 390 человек.

Авторы инициатив указывают, что в этих детских садах детям обеспечена безопасная и стабильная среда, а также предлагается качественное дошкольное образование.

Также подчёркивается, что смена детского сада станет для детей источником стресса.