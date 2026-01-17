Доктор управления Валтерс Болевиц в интервью ТВ-24 заметил, что борьба с бюрократией пока происходит только на словах. В реальности же, подчеркивает эксперт, создаются все новые департаменты, на госпредприятиях все еще существуют советы, хотя в них нет никакой необходимости.

"Я бы сохранил советы только на двух государственных обществах капитала - "Латвияс валстс межи" и "Латвэнерго". Все остальные госпредприятия и по своему профилю, и по своим финансовым показателям настолько малы - на фоне Евросоюза, - что там достаточно одного правления и советы не нужны", - уверен эксперт.