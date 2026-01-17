Чтобы снизить риск того, что туристам придётся переплачивать за поездку на такси из аэропорта Риги, на протяжении многих лет искались различные решения — в том числе предоплаченные ваучеры. Однако, как выяснилось, спроса на них почти нет, а жалобы на завышенные цены продолжаются, сообщают Новости ТВ3.

Аэропорт Риги ввёл систему ваучеров для такси почти два года назад. Суть проста: чтобы первая поездка в Латвии не стала неожиданно дорогой, пассажир платит заранее и знает точную цену — 33 евро 50 центов.

«Ваучеры были созданы, чтобы разнообразить предложения для пассажиров с разными способами заказа такси в аэропорту», - напоминает Лаура Кулакова, руководитель отдела коммуникаций аэропорта Риги.

Однако спрос оказался минимальным — за прошлый год было куплено всего 63 ваучера. Тем временем разговоры о высоких ценах на такси не утихают годами. Хотя количество так называемых нелегальных перевозчиков в аэропорту значительно сократилось и в 2024 году им было выписано 135 штрафов (в 2023 году — 94), самые большие сюрпризы ждут пассажиров именно среди лицензированных такси.

«У меня лично была поездка из аэропорта за 60 евро, что, по-моему, перебор. В Париже есть фиксированная цена — 50 евро, мы платим, но почему я должен платить такую сумму в Риге? Мне кажется, не работает аргумент, что “так везде в мире”. Мы — маленькая страна, и уже 20 лет об этом говорим. Пора уже навести порядок, я не знаю, связаны ли с этим какие-то коррупционные риски, но почему отдельные компании всё ещё не устранены из аэропорта?» - недоумевает Янис Ензис, президент Латвийской ассоциации ресторанов.

В настоящее время пассажиров официально могут обслуживать три лицензированные таксомоторные компании. Однако тарифы у них различаются — цену за посадку, километр и минуту устанавливает каждая компания самостоятельно.

Даже выбрав государственно лицензированное такси у терминала аэропорта Рига, итоговая сумма поездки может сильно отличаться. Например, до Старой Риги можно доехать как за 20 евро с одной компанией, так и за гораздо большую сумму с другой — при том же расстоянии и времени.

«Сколько будет стоить доехать до Старой Риги? — Примерно 25 евро. Плюс-минус. До 30 евро до центра. Если пробки или аварии — может быть и больше. Едем по установленным тарифам», - говорит водитель такси Ивар.

«Вот наши цены — у всех такси они указаны на дверях. У нас, например, за микроавтобус — доплата 7 евро. У других компаний — свои тарифы. Ночью — около 20 евро, днём — тоже около 20, плюс 2 евро за подачу к аэропорту — это у всех компаний», - называет свою цену Вилар.

«Тарифы никто не регулирует. Соответственно, ночью или в праздничные дни транспорт стоит 7 евро, километр — 4 евро, минута — 1–1,5 евро. Так что, посчитав поездку до центра Риги, получается 50, 70, а иногда и 90 евро. И формально это не мошенничество, потому что тариф утверждён Рижским планировочным регионом», - поясняет начальник участка полиции аэропорта «Рига» Денис Яцкив.

«Да, безусловно, в аэропорту Риги можно сесть в такси с очень высокой ценой. Но такова реальность, и пассажирам нужно быть очень внимательными. Мы серьёзно работаем над развитием альтернативных сервисов, например, сотрудничаем с “Bolt”», - заверяет Кулакова.

В рабочий день днём поездка с “Bolt” до Старой Риги может стоить около 17 евро, премиум — около 20, на шестерых взрослых — 24 евро.

В настоящее время аэропорт работает над созданием аналогичного цифрового решения, чтобы так же можно было заказывать и лицензированные такси. Ещё одно из возможных решений — чёткое зонирование маршрутов с фиксированной или ориентировочной стоимостью поездки.

В Министерстве сообщения сообщили, что завершено исследование методики расчёта тарифов, и следующим шагом станет нормативное регулирование, чтобы ввести максимальную стоимость поездки на такси из аэропорта Риги. Презентация исследования в министерстве запланирована в ближайшее время.

В прошлом году аэропорт Риги обслужил более 7 миллионов пассажиров, из которых около 2% — примерно 140 тысяч — выбрали такси как способ дальнейшего передвижения.

ТВ3