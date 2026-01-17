Таким образом, количество женщин превышало количество мужчин на 134 717 человек.

Мужчин было меньше во всех государственных городах и почти во всех краях Латвии, за исключением Резекненского, Саулкрастского и Вентспилсского краёв. В Резекненском крае на начало 2025 года проживало 13 966 мужчин и 13 743 женщины, в Саулкрастском крае — 5012 мужчин и 4971 женщина, а в Вентспилсском крае — 5191 мужчина и 5104 женщины.

Наиболее распространённым возрастом среди жителей Латвии на начало прошлого года был 37 лет — всего насчитывалось 29 567 человек этого возраста. Из них 15 238 были мужчины и 14 329 — женщины.