В начале прошлого года в Латвии женщин существенно больше, чем мужчин

Наша Латвия
Дата публикации: 17.01.2026
BB.LV
ФОТО: Unsplash

В начале прошлого года в Латвии проживало 997 641 женщина и 862 924 мужчины, свидетельствуют данные Центрального статистического управления, сообщает ЛЕТА.

Таким образом, количество женщин превышало количество мужчин на 134 717 человек.

Мужчин было меньше во всех государственных городах и почти во всех краях Латвии, за исключением Резекненского, Саулкрастского и Вентспилсского краёв. В Резекненском крае на начало 2025 года проживало 13 966 мужчин и 13 743 женщины, в Саулкрастском крае — 5012 мужчин и 4971 женщина, а в Вентспилсском крае — 5191 мужчина и 5104 женщины.

Наиболее распространённым возрастом среди жителей Латвии на начало прошлого года был 37 лет — всего насчитывалось 29 567 человек этого возраста. Из них 15 238 были мужчины и 14 329 — женщины.

#Латвия #демография #население #статистика
Оставить комментарий

Видео