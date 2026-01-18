В ночь на понедельник на востоке Латвии ожидается мороз до 20 градусов, свидетельствуют прогнозы синоптиков Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC).

Ночью погодные условия по-прежнему будет определять антициклон, облака будут лишь частично закрывать небо, осадков не ожидается. Ветер будет слабым, утром местами на побережье образуется туман.

На большей части территории воздух остынет до −13…−18 градусов, местами в прибрежных районах будет немного теплее — −9…−12 градусов, сообщает LVĢMC. В восточной части страны, при прояснении неба, температура понизится даже до −20 градусов.

Также в Риге ночью сохранится сухая погода, облака будут лишь частично закрывать небо. Будет дуть слабый ветер, температура воздуха понизится до −13…−15 градусов.

В понедельник сквозь облака часто будет выглядывать солнце, и погода останется сухой. Будет дуть слабый ветер, столбик термометра не поднимется выше отметки −5…−10 градусов.

В Риге также сохранится переменная облачность и сухая погода. Будет дуть слабый ветер, температура воздуха повысится до −8…−10 градусов.