Baltijas balss logotype
20-ти градусный мороз настигнет Латвию - синоптики 0 2168

Наша Латвия
Дата публикации: 18.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: 20-ти градусный мороз настигнет Латвию - синоптики
ФОТО: LETA

В ночь на понедельник на востоке Латвии ожидается мороз до 20 градусов, свидетельствуют прогнозы синоптиков Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC).

Ночью погодные условия по-прежнему будет определять антициклон, облака будут лишь частично закрывать небо, осадков не ожидается. Ветер будет слабым, утром местами на побережье образуется туман.

На большей части территории воздух остынет до −13…−18 градусов, местами в прибрежных районах будет немного теплее — −9…−12 градусов, сообщает LVĢMC. В восточной части страны, при прояснении неба, температура понизится даже до −20 градусов.

Также в Риге ночью сохранится сухая погода, облака будут лишь частично закрывать небо. Будет дуть слабый ветер, температура воздуха понизится до −13…−15 градусов.

В понедельник сквозь облака часто будет выглядывать солнце, и погода останется сухой. Будет дуть слабый ветер, столбик термометра не поднимется выше отметки −5…−10 градусов.

В Риге также сохранится переменная облачность и сухая погода. Будет дуть слабый ветер, температура воздуха повысится до −8…−10 градусов.

#Рига #погода #Латвия #прогноз #температура #туман
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

