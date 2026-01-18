Baltijas balss logotype
Половина жителей Латвии недовольны своим здоровьем - опрос 0 495

Наша Латвия
Дата публикации: 18.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Половина жителей Латвии недовольны своим здоровьем - опрос
ФОТО: LETA

Большая часть жителей Латвии недовольны состоянием своего здоровья, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

Лишь менее половины жителей Латвии в прошлом году оценила состояние своего здоровья как хорошее или очень хорошее. Так, 43,7% опрошенных назвали свое здоровье хорошим, а 4,5% - очень хорошим.

В то же время больше половины латвийцев недовольны состоянием своего здоровья: 36,8% жителей оценили свое здоровье как среднее, 12,3% как плохое и 2,7% как очень плохое.

Лучше всего оценили свое здоровье люди в возрасте 16-24 лет. В этой возрастной группе 14,1% оценили свое здоровье как очень хорошее и 74,1% - как хорошее. В то же время 2,1% считают его плохим и 0,1% - очень плохим.

При этом только 8,9% людей в возрасте 75 лет и старше оценивают свое здоровье как хорошее. 47,1% в этой возрастной группе считают свое здоровье плохим или очень плохим.

#медицина #Латвия #возраст #здоровье #статистика #опрос
Оставить комментарий

Видео