Приготовиться: синоптики предупредили о погоде на новой неделе в Латвии 1 16103

Наша Латвия
Дата публикации: 18.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Приготовиться: синоптики предупредили о погоде на новой неделе в Латвии
ФОТО: LETA

Нынешние морозы на территории Латвии будет держаться всю неделю, предупредили синоптики.

На этой неделе, по мере повышения атмосферного давления, в Латвии установилась более стабильная и сухая погода. В LVĢMC отмечают, что и в новой рабочей неделе существенных изменений синоптической обстановки не ожидается.

Прогнозируется, что ночью местами, при прояснении неба, столбик термометра опустится до отметки −20 градусов, а днём довольно часто между облаками будет выглядывать солнце. В светлое время суток воздух станет немного теплее, хотя температура сохранится ниже 0 градусов, однако во второй половине недели мороз снова начнёт усиливаться, в результате чего ночью во многих местах столбик термометра опустится уже ниже −20 градусов.

Понедельник и вторник будут солнечными, однако временами небо будут затягивать облака. Осадки в эти дни не ожидаются. При слабом ветре во вторник местами образуется туман, который ухудшит видимость.

Ночью на большей части территории страны воздух остынет до −13…−18 градусов, местами, при прояснении неба, станет ещё холоднее — до −20…−21 градуса; лишь на побережье будет немного теплее. Днём в понедельник столбик термометра поднимется до −5…−10 градусов, а во вторник — до −3…−8°, при этом на востоке сохранится более прохладная погода.

В среду количество облаков увеличится, лишь местами между ними пробьётся солнечный луч. В ночь на среду ветер продолжит дуть слабо, поэтому местами образуется туман, который в отдельных районах сохранится и в утренние часы.

Днём ветер повернёт с востока и северо-востока и будет слабым до умеренного. Как ночью, так и днём температура воздуха останется в пределах, близких к предыдущим дням, лишь днём на побережье столбик термометра поднимется до −1…−5 градусов.

Во второй половине недели под влиянием антициклона в Латвию вернётся более холодная воздушная масса, в результате чего мороз снова начнёт усиливаться, однако порывистого ветра и осадков по-прежнему не ожидается.

В выходные, при прояснении неба, в ночные и утренние часы столбик термометра местами вновь опустится ниже отметки −20 градусов.

#погода #ветер #Латвия #прогноз #температура #туман
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • свп
    сила в правде
    18-го января

    В среду количество облаков увеличится, лишь местами ..... Меня учили в ссср. И мне говорили - призывая проверить эти знания тем, что если облаков нет - то тепло земли бесприпятственно улетает в коцмас. Соответственно холоднее. Сейчас евросоюз и лично билл гейтс говорит, что засеивать облаками - значит бороться с потеплением. Но позвольте. облака задерживают тепло и тем самым разогревают поверхность. Кому верить - вопрос риторический. Сейчас всё, что говорит европа - это полнейшее вранье. во всех сферах и полусферах. И главное - взрастить электорат, который будет тупым.

    46
    5

