Baltijas balss logotype
Синоптики обнародовали прогноз на воскресенье в Латвии

Наша Латвия
Дата публикации: 18.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Синоптики обнародовали прогноз на воскресенье в Латвии
ФОТО: LETA

В воскресенье в Латвии ожидается солнечная погода, но время от времени небо могут закрывать облака, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

День пройдет без осадков. Максимальная температура воздуха составит -5...-10 градусов, теплее будет в Курземе и на Видземском побережье.

В Риге в единственный официальный выходной день недели будет солнечно и сухо. Температура поднимется до -7...-9 градусов.

В начале следующей недели температура останется низкой, к середине недели немного поднимется, но останется ниже 0 градусов. Погоду будет определять обширный антициклон, поэтому существенных осадков не ожидается, а снежный покров не увеличится.

#Рига #погода #Латвия #снег #прогноз #температура
Видео