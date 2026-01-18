В воскресенье в Латвии ожидается солнечная погода, но время от времени небо могут закрывать облака, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

День пройдет без осадков. Максимальная температура воздуха составит -5...-10 градусов, теплее будет в Курземе и на Видземском побережье.

В Риге в единственный официальный выходной день недели будет солнечно и сухо. Температура поднимется до -7...-9 градусов.

В начале следующей недели температура останется низкой, к середине недели немного поднимется, но останется ниже 0 градусов. Погоду будет определять обширный антициклон, поэтому существенных осадков не ожидается, а снежный покров не увеличится.