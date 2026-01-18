По данным Центрального статистического управления (ЦСУ), в начале прошлого года 63,5% населения Латвии составляли латыши. При этом, в Рижском самоуправлении их доля меньше половины - 48%.

По сравнению с 2024 годом доля латышей в Латвии увеличилась на 0,3 процентных пункта. В то же время общая численность населения сократилась с 1 878 575 человек в начале 2024 года до 1 860 565 человек в начале прошлого года.

Пропорционально наибольшая численность населения латышской национальности в начале 2025 года была в Смилтенском и Кулдигском самоуправлениях. В этих краях 93,2% всего населения составляли латыши.

В то же время в Даугавпилсе была самая низкая доля латышей - 21,4%. По данным Центрального статистического управления, в начале прошлого года латыши составляли менее половины населения в Рижском (48%), Аугшдаугавском (43,8%), Резекненском (48,1%), Олайнском (48,1%) самоуправлениях.