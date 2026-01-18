Baltijas balss logotype
В Латвии пересчитали латышей - ЦСУ отчитался

Наша Латвия
Дата публикации: 18.01.2026
BB.LV
Приезжие в Риге

Приезжие в Риге

ФОТО: LETA

По данным Центрального статистического управления (ЦСУ), в начале прошлого года 63,5% населения Латвии составляли латыши. При этом, в Рижском самоуправлении их доля меньше половины - 48%.

По сравнению с 2024 годом доля латышей в Латвии увеличилась на 0,3 процентных пункта. В то же время общая численность населения сократилась с 1 878 575 человек в начале 2024 года до 1 860 565 человек в начале прошлого года.

Пропорционально наибольшая численность населения латышской национальности в начале 2025 года была в Смилтенском и Кулдигском самоуправлениях. В этих краях 93,2% всего населения составляли латыши.

В то же время в Даугавпилсе была самая низкая доля латышей - 21,4%. По данным Центрального статистического управления, в начале прошлого года латыши составляли менее половины населения в Рижском (48%), Аугшдаугавском (43,8%), Резекненском (48,1%), Олайнском (48,1%) самоуправлениях.

#Латвия #демография #миграция #население #статистика
Оставить комментарий

(4)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    18-го января

    в Даугавпилсе была самая низкая доля латышей == Никогда никаких латышей в Даугавпилсе не было, там испокон веков жили, живут и будут жить - латгальцы.

    114
    6
  • Пп
    Прожектор перестройки
    18-го января

    Ну теперь понятно, почему в Даугавпилсе живут самые добрые и приветливые люди. Этот город очень отличается от других городов Латвии в значительно лучшую сторону...

    142
    10
  • VV
    Vladlat Vladlat
    18-го января

    Так 1 860 565 человек это всего в мире с паспортами Латвии!

    69
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    18-го января

    Малые народы в условиях демократии и свободы не размножаются. Проверено практикой, опробовано на Латвии.

    75
    2
Читать все комментарии

