Привлечение студентов из третьих стран в Латвии преподносится как "экспорт образования", однако государственные учреждения предупреждают о рисках, так как во многих случаях учеба используется как предлог для въезда в Европу, сообщают общественные СМИ.

Высшая школа менеджмента информационных систем (ISMA), которая недавно сменила название на Рижскую высшую школу Северных стран, является одним из тех частных вузов, где обучается много иностранных студентов, но при этом также наблюдается особенно большое количество отказов в визах.

Имеющиеся в распоряжении передачи "De facto" данные Министерства образования и науки (МОН) показывают, что в крупных университетах (Рижском техническом университете, Латвийском университете, Рижском университете Страдиньша) доля отказов в 2024 году была сравнительно небольшой (около 5-6%), тогда как в отдельных частных учебных заведениях она существенно выше.

В Балтийской международной академии доля отказов в 2024 году составила 23,5%, в Рижской высшей школе Северных стран - 31%. Причем у этого вуза высокий уровень отказов сохраняется длительное время: за последние шесть лет он не опускался ниже 30%, а в 2020 году составлял 54%.

Проректор вуза по административной работе Андрей Цинис сказал передаче, что таких данных не видел, но если говорить об основных странах, молодежь которых интересуется обучением в вузе, то это Узбекистан и Индия, и по ним было соответственно 11% и 9% отказов. МОН решило не заключать с этим вузом соглашение о хорошей практике по привлечению иностранных студентов и продолжает проверку учреждения.

Обобщенные "De facto" данные выявляют еще одну специфическую тенденцию - Рижская высшая школа Северных стран часто становится вторым местом обучения для иностранных студентов, которые меняют учебное заведение. Из всех иностранных студентов, которые в прошлом учебном году сменили вуз (165 человек), 134 перешли именно в этот вуз. Похожая картина наблюдается и в данных о студентах, которые начали учебу в другом вузе после отчисления: за последние три месяца большинство из этой группы (19 из 30) оказались именно в Рижской высшей школе Северных стран. Цинис прокомментировал эту ситуацию так: "Я допускаю, что такие ситуации есть. Но если принимать их - это законно, почему бы нам их не принять?"