Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Отказ в визах получают до трети иностранных студентов: кто «лидирует» среди вузов 0 1434

Наша Латвия
Дата публикации: 19.01.2026
LETA
Изображение к статье: Отказ в визах получают до трети иностранных студентов: кто «лидирует» среди вузов

Привлечение студентов из третьих стран в Латвии преподносится как "экспорт образования", однако государственные учреждения предупреждают о рисках, так как во многих случаях учеба используется как предлог для въезда в Европу, сообщают общественные СМИ.

Высшая школа менеджмента информационных систем (ISMA), которая недавно сменила название на Рижскую высшую школу Северных стран, является одним из тех частных вузов, где обучается много иностранных студентов, но при этом также наблюдается особенно большое количество отказов в визах.

Имеющиеся в распоряжении передачи "De facto" данные Министерства образования и науки (МОН) показывают, что в крупных университетах (Рижском техническом университете, Латвийском университете, Рижском университете Страдиньша) доля отказов в 2024 году была сравнительно небольшой (около 5-6%), тогда как в отдельных частных учебных заведениях она существенно выше.

В Балтийской международной академии доля отказов в 2024 году составила 23,5%, в Рижской высшей школе Северных стран - 31%. Причем у этого вуза высокий уровень отказов сохраняется длительное время: за последние шесть лет он не опускался ниже 30%, а в 2020 году составлял 54%.

Проректор вуза по административной работе Андрей Цинис сказал передаче, что таких данных не видел, но если говорить об основных странах, молодежь которых интересуется обучением в вузе, то это Узбекистан и Индия, и по ним было соответственно 11% и 9% отказов. МОН решило не заключать с этим вузом соглашение о хорошей практике по привлечению иностранных студентов и продолжает проверку учреждения.

Обобщенные "De facto" данные выявляют еще одну специфическую тенденцию - Рижская высшая школа Северных стран часто становится вторым местом обучения для иностранных студентов, которые меняют учебное заведение. Из всех иностранных студентов, которые в прошлом учебном году сменили вуз (165 человек), 134 перешли именно в этот вуз. Похожая картина наблюдается и в данных о студентах, которые начали учебу в другом вузе после отчисления: за последние три месяца большинство из этой группы (19 из 30) оказались именно в Рижской высшей школе Северных стран. Цинис прокомментировал эту ситуацию так: "Я допускаю, что такие ситуации есть. Но если принимать их - это законно, почему бы нам их не принять?"

Читайте нас также:
#образование #Латвия #миграция #студенты #визы #высшее образование #вузы
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
4
0
1
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: За год количество GPS-помех в латвийском небе превысило 1200 случаев
Изображение к статье: Медики продолжают бороться за жизнь пострадавшей в пожаре в Кекаве женщины; её уцелевший ребёнок тоже в больнице
Изображение к статье: С момента зимнего солнцестояния продолжительность дня увеличилась уже на час
Изображение к статье: На большей части Латвии ожидается солнечный день

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Трамп отказался ехать на предложенный Макроном саммит с участием России
В мире
Изображение к статье: Беларусь первая в Европе подписала документы о вступлении в Совет мира Трампа
В мире
Изображение к статье: Сомелье: охлаждать шампанское в морозилке не только вредно для напитка, но и опасно
Люблю!
Изображение к статье: «Нельзя захватывать чужие земли!» Каллас жестко высказалась о США
В мире
Изображение к статье: Овощной отвар. Простая и бюджетная подкормка для растений
Дом и сад
Изображение к статье: Названы продукты, которые продлевают молодость
Еда и рецепты
Изображение к статье: Трамп отказался ехать на предложенный Макроном саммит с участием России
В мире
Изображение к статье: Беларусь первая в Европе подписала документы о вступлении в Совет мира Трампа
В мире
Изображение к статье: Сомелье: охлаждать шампанское в морозилке не только вредно для напитка, но и опасно
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео