В понедельник биржевая цена на электроэнергию в латвийской ценовой зоне Nord Pool подскочит на 121,3% по сравнению с воскресеньем, достигнув в среднем 241,25 евро за мегаватт-час. Начало новой недели ознаменуется резкими колебаниями цен.

Самой дорогой электроэнергия будет в обеденное время, с 13:00 до 13:15, когда ее цена достигнет 505,06 ЕВРО за мегаватт-час (0,51 цент за киловатт-час).

Дешевле всего потреблять электричество можно будет ранним утром, с 05:00 до 05:15, когда стоимость мегаватт-часа составит 93,01 евро.

В Эстонии и Литве цена в понедельник будет идентична эстонской. В Финляндии же электроэнергия будет значительно дешевле: средняя цена у северных соседей составит 160,49 евро, что на 33,5% ниже, чем в странах Балтии.

Добавим, что для большинства жителей Латвии колебания биржевых цен не имеют практического значения, поскольку у них заключены договора с фиксированными тарифами.