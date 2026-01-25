По данным Регистра предприятий, в середине января этого года в Латвии было зарегистрировано более 1270 религиозных организаций.

Больше всего – 294 – лютеранских, а 290 – католических религиозных организаций. Также в Латвии зарегистрировано 149 православных религиозных организаций.

В Латвии зарегистрированы также религиозные организации других конфессий. Среди них четыре буддийские, 14 языческих, две индуистские, 11 исламских, одна сикхская и другие.

Закон о религиозных организациях предусматривает, что такие организации и их учреждения регистрируются в реестре религиозных организаций и их учреждений, который ведет Реестр предприятий. В реестр, среди прочего, включается также информация о конфессиональной принадлежности религиозной организации.

Перед регистрацией религиозной организации или ее учреждения Регистратор предприятий запрашивает заключение Министерства юстиции о соответствии целей и задач, указанных в уставе организации или ее учреждения, нормативным актам, а также о том, не может ли деятельность религиозной организации (учение) угрожать правам человека, демократическому государственному устройству, государственной безопасности, общественной безопасности или порядку, благосостоянию и нравственности.