Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Латвия и Украина договорятся об обмене водительских прав. Что это значит? 5 2978

Наша Латвия
Дата публикации: 26.01.2026
LETA
Изображение к статье: Латвия и Украина договорятся об обмене водительских прав. Что это значит?

Латвия и Украина готовятся упростить жизнь тысячам водителей: обмен водительских удостоверений между странами может стать возможен без экзаменов, медицинские проверки при этом сохранятся.

Во вторник, 27 января, правительство рассмотрит подготовленный Министерством сообщения проект правил для подписания договора между Латвией и Украиной о взаимном признании и обмене водительских удостоверений, следует из информации на портале правовых актов. В министерстве поясняют, что договор позволит гражданам Латвии и Украины обменять водительское удостоверение, выданное в своей стране, и получить удостоверение другой страны без сдачи экзаменов.

В настоящее время согласно нормативным актам водительские удостоверения, выданные за пределами Европейского союза, Европейской ассоциации свободной торговли или Великобритании, а также в странах, с которыми не заключен соответствующий международный договор, подлежат обмену только после сдачи экзамена по вождению.

В министерстве отмечают, что соглашение об обмене водительских удостоверений без экзаменов является одним из приоритетов Кабинета министров Украины в отношениях со странами ЕС. Таким образом, договор предусматривает взаимное признание водительских удостоверений, выданных обеими странами, и их обмен без сдачи экзаменов. Для получения водительского удостоверения другой страны необходимо обратиться в компетентное учреждение этой страны, которым в Латвии является Дирекция безопасности дорожного движения. Перед обменом водитель обязан предоставить оригинал водительского удостоверения, выданного в своей стране, вместе с заверенным переводом. Также потребуется пройти медицинские проверки, предусмотренные национальными нормативами страны, выдающей новое удостоверение.

×
Читайте нас также:
#Украина #Латвия #экзамены #правительство
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
2
1
1
8
0
4

Оставить комментарий

(5)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Эдвардс Крустс
Изображение к статье: Премьер Латвии Эвика Силиня
Изображение к статье: Новый корпус больницы Страдиня
Изображение к статье: Скульптурная группа в парке

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео