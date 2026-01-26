Рига может закрыть десятки детсадов и уволить воспитателей – катастрофически не хватает детей 5 3893

Наша Латвия
Дата публикации: 26.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Рига может закрыть десятки детсадов и уволить воспитателей – катастрофически не хватает детей

Из-за демографической ямы в детских садах Риги значительно сократилось число воспитанников, в связи с чем рассматривается возможность реформирования или даже закрытия десятков муниципальных детских садов, сообщает TV3.

Детей мало, потому что мало родителей, рожденных в суровые 1990-е годы. Тогда из-за бедности резко упала рождаемость. Сегодня Латвию накрыло вторичной волной дефицита маленьких людей.

Построенные для 2,5-миллионной республики детские сады предсказуемо не дождались заполняемости в стране с 1,8 миллионным населением.

В настоящее время в Риге работает более 150 муниципальных детских садов, однако, как отмечают в Рижской думе, не все из них полностью загружены. Самоуправление рассматривает оптимизацию сети детских садов. Обсуждаются различные сценарии — от объединения учреждений до их закрытия. В муниципалитете признают, что текущее количество учреждений уже не соответствует реальному спросу.

«С 2016 года в Риге число новорождённых сократилось на 50%. Это более резкое падение, чем в Латвии в целом. Это отражается на детских садах и школах», — отметила местный депутат Элина Трейя.

«Есть отдельные места, где расходы на одного ребёнка превышают тысячу евро», — жалуется председатель Комитета по образованию Рижской думы Лайма Гейкина.

Как признался мэр Риги Виестурс Клейнбергс, есть районы, где наполняемость садов составляет лишь 60–70%. «В будущем придётся принимать решения и оценивать, где, возможно, закрывать», — заявил мэр.

В понедельник в думе состоялось первое рабочее заседание, на котором обсуждалась оптимизация сети детских садов. Пока не раскрывается, сколько и какие именно учреждения могут затронуть изменения, однако в кулуарах звучит, что речь может идти о нескольких десятках детских садов, сообщает TV3.

Самоуправление обещает реализовать оптимизацию к сентябрю, с началом нового учебного года.

#Рига #образование #Латвия #демография #оптимизация
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
