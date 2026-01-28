Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Латвия сильна разработкой дронов - Силиня 1 398

Наша Латвия
Дата публикации: 28.01.2026
LETA
Изображение к статье: Латвия сильна разработкой дронов - Силиня
ФОТО: LETA

В настоящее время в сфере военной промышленности одним из основных преимуществ Латвии является развитие технологий дронов, и знания в этой области государству необходимы также для критической инфраструктуры, заявила в среду журналистам премьер-министр Эвика Силиня.

На заседании Кабинета министров по кризисному управлению было принято решение создавать Национальный центр передового опыта в сфере дронов, при этом, как указала премьер-министр, это решение не о создании чего-то нового, так как уже сейчас Министерство обороны обладает возможностями, связанными как с разработкой дронов, так и с их применением Национальными вооруженными силами.

Она отметила, что еще будут продолжаться дискуссии о развитии и других знаний, необходимых для обороны. "Сегодняшнее решение - это решение о том, что мы действуем, у нас есть четкие планы и стратегии для сферы обороны, но при этом мы не забываем о гражданских потребностях", - сказала Силиня.

Премьер отметила, что принципы работы центра будут схожи с принципами деятельности учреждения по предотвращению инцидентов в сфере ИТ-безопасности "Cert.lv", которое консультирует другие учреждения. Центр дронов будет создан при Министерстве обороны.

"Главная идея - развивать наши оборонные возможности в тесной связи с военной промышленностью", - отметила Силиня.

×
Читайте нас также:
#Латвия #безопасность #технологии #оборона #стратегия #дроны
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
6
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Эдвардс Крустс
Изображение к статье: Премьер Латвии Эвика Силиня
Изображение к статье: Новый корпус больницы Страдиня
Изображение к статье: Скульптурная группа в парке

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео