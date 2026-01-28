Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

На какого зверя? Минобороны подписало с охотнками план совместных мероприятий 1 1592

Наша Латвия
Дата публикации: 28.01.2026
LETA
Изображение к статье: На какого зверя? Минобороны подписало с охотнками план совместных мероприятий

Министр обороны Андрис Спрудс (P) в среду, во время встречи с членом правления Латвийского союза охотников Янисом Зандбергсом, подписал план совместно реализуемых мероприятий на 2026 год.

Как отметил Спрудс, латвийские охотники благодаря своим навыкам, дисциплине и практическому опыту являются важной опорой в укреплении государственной безопасности. Сотрудничество оборонной отрасли с Латвийским союзом охотников позволяет целенаправленно вовлекать охотников во всеобъемлющую государственную оборону, совершенствовать практические навыки и способствовать патриотическому участию в защите государства, подчеркнул министр.

Подписанный план мероприятий является ежегодно обновляемым приложением к соглашению о сотрудничестве между МО и Латвийским союзом охотников, заключённому в 2017 году.

Предусматривается, что Министерство обороны и Латвийский союз охотников, сотрудничая между собой, будут способствовать добровольному вовлечению охотников во всеобъемлющую государственную оборону и её укрепление. В том числе планируется участие членов Латвийского союза охотников во всеобъемлющих учениях государственной обороны «Namejs 2026».

В свою очередь, для развития навыков стрельбы на дальние дистанции и повышения точности выстрела Национальные вооружённые силы (НВС) обеспечат возможность тренироваться и осваивать навыки безопасной стрельбы, организуя занятия по дальнобойной стрельбе для охотников. В то же время Союз охотников предложит земессаргам получить теоретические и практические знания об охоте, а также об основных принципах выживания и действий в лесу.

Латвийский союз охотников основан в 2011 году и объединяет более 9000 охотников. Цель союза — объединять охотников для совместных, организованных действий и представительства на местном, государственном и международном уровнях, тесно сотрудничая как с государственными, так и с негосударственными учреждениями и организациями. В Латвии насчитывается около 22 000 активных охотников. Часть из них проходили или продолжают службу в Национальных вооружённых силах или Земессардзе.

×
Читайте нас также:
#министерство обороны #Латвия #безопасность #патриотизм #стрельба #оборона #обучение
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
4
1
0
0
0
1

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Эдвардс Крустс
Изображение к статье: Премьер Латвии Эвика Силиня
Изображение к статье: Новый корпус больницы Страдиня
Изображение к статье: Скульптурная группа в парке

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео