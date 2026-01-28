Министр обороны Андрис Спрудс (P) в среду, во время встречи с членом правления Латвийского союза охотников Янисом Зандбергсом, подписал план совместно реализуемых мероприятий на 2026 год.

Как отметил Спрудс, латвийские охотники благодаря своим навыкам, дисциплине и практическому опыту являются важной опорой в укреплении государственной безопасности. Сотрудничество оборонной отрасли с Латвийским союзом охотников позволяет целенаправленно вовлекать охотников во всеобъемлющую государственную оборону, совершенствовать практические навыки и способствовать патриотическому участию в защите государства, подчеркнул министр.

Подписанный план мероприятий является ежегодно обновляемым приложением к соглашению о сотрудничестве между МО и Латвийским союзом охотников, заключённому в 2017 году.

Предусматривается, что Министерство обороны и Латвийский союз охотников, сотрудничая между собой, будут способствовать добровольному вовлечению охотников во всеобъемлющую государственную оборону и её укрепление. В том числе планируется участие членов Латвийского союза охотников во всеобъемлющих учениях государственной обороны «Namejs 2026».

В свою очередь, для развития навыков стрельбы на дальние дистанции и повышения точности выстрела Национальные вооружённые силы (НВС) обеспечат возможность тренироваться и осваивать навыки безопасной стрельбы, организуя занятия по дальнобойной стрельбе для охотников. В то же время Союз охотников предложит земессаргам получить теоретические и практические знания об охоте, а также об основных принципах выживания и действий в лесу.

Латвийский союз охотников основан в 2011 году и объединяет более 9000 охотников. Цель союза — объединять охотников для совместных, организованных действий и представительства на местном, государственном и международном уровнях, тесно сотрудничая как с государственными, так и с негосударственными учреждениями и организациями. В Латвии насчитывается около 22 000 активных охотников. Часть из них проходили или продолжают службу в Национальных вооружённых силах или Земессардзе.