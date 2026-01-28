Меры контрмобильности у восточной границы - вопрос не только железнодорожных рельсов: это и дороги, и соответствующие инфраструктурные работы, заявил в среду журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Он отметил, что ответственные учреждения рассматривают восточную границу Латвии комплексно и Министерство обороны в настоящее время работает над этим вопросом. "Я считаю, что военный анализ, проведенный вооруженными силами, очень ценен", - сказал Ринкевич.

Президент подчеркнул, что сейчас главное - реализовать намеченные меры. Что касается железнодорожных путей, то речь идет о разработке модели действий, которая в случае кризиса позволила бы оперативно решить этот вопрос. "Когда у нас будет готов план и появится ясность относительно необходимых ресурсов, мы продолжим переговоры со странами Балтии", - сказал Ринкевич.

Он также сообщил, что доклад об общем прогрессе Латвии по созданию военной инфраструктуры и реализации мер контрмобильности будет заслушан на заседании Совета национальной безопасности в феврале.

Премьер-министр Эвика Силиня сообщила, что вопрос о железнодорожных путях в российском направлении неформально обсуждался и в правительстве. По ее словам, нужно искать возможность не обременять Национальные вооруженные силы (НВС) вопросом о рельсах в случае роста угроз. "Если возникнет угроза, надо суметь сделать так, чтобы железная дорога стала одним из инструментов в руках НВС", - заявила Силиня.

Она отметила, что об обороне в стране в первую очередь думают именно НВС, однако об инфраструктуре могут позаботиться и другие учреждения. "Для нас важно, чтобы ни одна часть железнодорожной инфраструктуры не попала в руки врага. Мы сейчас разрабатываем план, как это сделать", - сказала Силиня.

Министр обороны Андрис Спрудс ранее заявил, что разрабатывается подробный план, который в случае необходимости обеспечит немедленное разрушение автомобильных и железных дорог у восточной границы.

"Если военная угроза возрастет, то мы не исключаем демонтажа автомобильных и железных дорог", - сказал министр.