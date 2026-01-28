Живущих в регионах приглашают брать в дом трудных подростков. Зарплата - до 2000 2 1639

Наша Латвия
Дата публикации: 28.01.2026
LETA
Семьи и взрослые, проживающие в регионах, приглашаются присоединиться к специальной реабилитационной программе для подростков с трудным жизненным опытом, став наставниками и предоставив молодым людям возможность жить в семейной среде, сообщила представитель ассоциации Диана Витола.

За участие в программе предусмотрено вознаграждение в размере от 1580 до 2000 евро в месяц. В рамках программы также заключается трудовой договор.

Одновременно оплачиваются расходы на медицинское обслуживание подростка, консультации специалистов, одежду, коммунальные платежи и другие связанные с содержанием потребности, что позволяет воспитателю полностью посвятить время поддержке молодого человека.

Программа предусматривает проживание подростка вместе с наставником или семьёй в сельской местности, в домах, расположенных вне городских центров. Повседневная жизнь организуется в спокойном ритме — с совместными приёмами пищи, учёбой, выполнением домашних обязанностей, проведением свободного времени и выстраиванием доверия. Наставник становится для подростка взрослым, на которого можно положиться, одновременно помогая освоить повседневные навыки и выстраивать здоровые отношения.

Подать заявку приглашаются люди, проживающие в сельской местности, готовые жить вместе с подростком, спокойные и терпеливые, а также готовые сотрудничать с командой профессионалов и соблюдать единый подход. Также необходимо наличие водительского удостоверения и автомобиля.

Директор направления укрепления семей Латвийской ассоциации детских деревень SOS Агнесе Игауне отмечает, что подростки, участвующие в программе, часто имеют сложный жизненный опыт, включая столкновения с употреблением психоактивных веществ или правонарушениями, однако всех их объединяет отсутствие безопасных отношений в семье.

«Участие в реабилитационной программе, а также вовлечение наставников и специалистов — это возможность для подростка, который изначально никому не доверяет, постепенно восстановить веру в себя и окружающих», — подчёркивает Игауне.

В ассоциации сообщают, что семьи и наставники в программе получают регулярную поддержку команды профессионалов — за развитием каждого подростка следят социальные работники, психологи и другие специалисты, обеспечивая помощь как в повседневной жизни, так и в кризисных ситуациях. Отмечается, что в случае трудностей или кризиса социальный работник доступен круглосуточно на протяжении всего периода программы.

Программа рассчитана в среднем на период от двух до трёх лет и направлена на достижение устойчивых изменений в жизни подростка.

Поддержку подростку в программе могут оказывать семья, пара или один взрослый. Нередко именно семьи с опытом воспитания детей оказываются наиболее подходящими, однако каждая заявка рассматривается индивидуально, подчёркивают в ассоциации.

Более подробную информацию о возможности стать наставником можно получить в Латвийской ассоциации детских деревень SOS, позвонив по телефону 23778606 или написав на электронную почту [email protected] .

#социальная помощь #подростки #воспитание #психология
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
