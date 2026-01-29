Латвийским больницам в глубинке на 2026-й год собираются урезать финансирование на минимум на 10%. Как и в некоторых рижских больницах.

В Министерстве здравоохранения (МЗ) поясняют: цель — более обоснованное распределение имеющегося финансирования и отказ от оплаты услуг, которые фактически не оказываются. При этом закрытие больниц не планируется, а для отдельных регионов обещают индивидуальные решения.

Придется сокращать персонал

Финансирование небольших региональных больниц в Латвии может быть сокращено более чем на 5 миллионов евро, или как минимум на 10%. Речь идет о финансировании "стационарной помощи" - то есть, о возможности обратится к медикам на месте.

О последствиях этого шага в своем открытом письме предупреждают общественность руководители региональных больниц, направивших его Министерству здравоохранения, Национальной службе здравоохранения, комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам и Кабинету министров.

"Согласно информации, полученной в больницах, финансирование непропорционально сокращается именно для небольших латвийских местных больниц... В нынешнем году, планируется снизить запланированную выплату за каждого пациента для больниц второго и третьего уровней на 8-21%," - указывают главы региональных больниц.

Расходы на персонал сейчас составляют от 70% до 85% всех затрат медицинских учреждений, и сократить другие статьи расходов практически невозможно. Чтобы вписаться в урезанное финансирование, больницам, очевидно, придется отказаться от круглосуточной работы операционных для экстренных случаев и сократить до половины персонала в круглосуточных стационарах, что поставит под угрозу как плановое, так и неотложное лечение пациентов.

В письме также говорится о риске потери врачей и медицинского персонала, поскольку региональные больницы уже сейчас вынуждены конкурировать с частными клиниками и крупными рижскими больницами. Ситуацию усугубляет рост минимальной зарплаты с января этого года.

Руководители региональных больниц призывают приостановить запланированные изменения и провести их социально-экономическую оценку, подчеркивая, что этот вопрос затрагивает также государственную безопасность.

У кого сколько отнимут

Цифры главы больниц приводят, в частности такие:

• в Тукумской больнице оплата за пациента уменьшиться сразу на 21% — с 1021,10 до 802,70 евро; • в Ливанской больнице снижение также составит 21% — с 806,60 до 635,80 евро; • в Зиемелькурземской региональной больнице на 19% — с 1157,50 до 940,70 евро; • в Добельской и окрестной больнице снижение составит 14% — с 1050,20 до 906,00 евро; • в Юрмальской больнице показатель уменьшится на 11% — с 875,50 до 778,90 евро; • в Кулдигской больнице — на 15%, с 893,40 до 763,00 евро; • в Краславской больнице — на 14%, с 861,80 до 739,10 евро; • оплату за пролеченного пациента в Даугавпилсской региональной больнице планируется снизить на 2% — с 1240,80 до 1213,40 евро.

А что в Риге?

Для двух крупных рижских больниц предусмотрен рост оплаты за пролеченных пациентов. В Рижской Восточной клинической университетской больнице она увеличится на 10%, а в Клинической университетской больнице Страдиня — на 3%.

В Детской клинической университетской больнице оплата за пролеченного пациента уменьшится, с 1727,80 до 1725,50 евро.

В больнице травматологии и ортопедии оплата сократится на 13% — с 1653,80 до 1445,20 евро, а в Рижском родильном доме снижение составит 4% — с 1007,90 до 968,00 евро.