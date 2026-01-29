Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Больные есть, а денег нет: региональную медицину Латвии режут по живому 4 2364

Наша Латвия
Дата публикации: 29.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Больные есть, а денег нет: региональную медицину Латвии режут по живому
ФОТО: Freepik

Латвийским больницам в глубинке на 2026-й год собираются урезать финансирование на минимум на 10%. Как и в некоторых рижских больницах.

В Министерстве здравоохранения (МЗ) поясняют: цель — более обоснованное распределение имеющегося финансирования и отказ от оплаты услуг, которые фактически не оказываются. При этом закрытие больниц не планируется, а для отдельных регионов обещают индивидуальные решения.

Придется сокращать персонал

Финансирование небольших региональных больниц в Латвии может быть сокращено более чем на 5 миллионов евро, или как минимум на 10%. Речь идет о финансировании "стационарной помощи" - то есть, о возможности обратится к медикам на месте.

О последствиях этого шага в своем открытом письме предупреждают общественность руководители региональных больниц, направивших его Министерству здравоохранения, Национальной службе здравоохранения, комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам и Кабинету министров.

"Согласно информации, полученной в больницах, финансирование непропорционально сокращается именно для небольших латвийских местных больниц... В нынешнем году, планируется снизить запланированную выплату за каждого пациента для больниц второго и третьего уровней на 8-21%," - указывают главы региональных больниц.

Расходы на персонал сейчас составляют от 70% до 85% всех затрат медицинских учреждений, и сократить другие статьи расходов практически невозможно. Чтобы вписаться в урезанное финансирование, больницам, очевидно, придется отказаться от круглосуточной работы операционных для экстренных случаев и сократить до половины персонала в круглосуточных стационарах, что поставит под угрозу как плановое, так и неотложное лечение пациентов.

В письме также говорится о риске потери врачей и медицинского персонала, поскольку региональные больницы уже сейчас вынуждены конкурировать с частными клиниками и крупными рижскими больницами. Ситуацию усугубляет рост минимальной зарплаты с января этого года.

Руководители региональных больниц призывают приостановить запланированные изменения и провести их социально-экономическую оценку, подчеркивая, что этот вопрос затрагивает также государственную безопасность.

У кого сколько отнимут

Цифры главы больниц приводят, в частности такие:

• в Тукумской больнице оплата за пациента уменьшиться сразу на 21% — с 1021,10 до 802,70 евро;

• в Ливанской больнице снижение также составит 21% — с 806,60 до 635,80 евро;

• в Зиемелькурземской региональной больнице на 19% — с 1157,50 до 940,70 евро;

• в Добельской и окрестной больнице снижение составит 14% — с 1050,20 до 906,00 евро;

• в Юрмальской больнице показатель уменьшится на 11% — с 875,50 до 778,90 евро;

• в Кулдигской больнице — на 15%, с 893,40 до 763,00 евро;

• в Краславской больнице — на 14%, с 861,80 до 739,10 евро;

• оплату за пролеченного пациента в Даугавпилсской региональной больнице планируется снизить на 2% — с 1240,80 до 1213,40 евро.

А что в Риге?

Для двух крупных рижских больниц предусмотрен рост оплаты за пролеченных пациентов. В Рижской Восточной клинической университетской больнице она увеличится на 10%, а в Клинической университетской больнице Страдиня — на 3%.

В Детской клинической университетской больнице оплата за пролеченного пациента уменьшится, с 1727,80 до 1725,50 евро.

В больнице травматологии и ортопедии оплата сократится на 13% — с 1653,80 до 1445,20 евро, а в Рижском родильном доме снижение составит 4% — с 1007,90 до 968,00 евро.

×
Читайте нас также:
#здравоохранение #медицина #Латвия #бюджет #финансирование
Иконка - заглушка для фотографии автора
Антон Городницкий
Все статьи
3
1
0
4
0
8

Оставить комментарий

(4)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Эдвардс Крустс
Изображение к статье: Премьер Латвии Эвика Силиня
Изображение к статье: Новый корпус больницы Страдиня
Изображение к статье: Скульптурная группа в парке

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео