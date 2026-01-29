«Счета на 50% больше»

Наша Латвия
Дата публикации: 29.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Счета на 50% больше»
ФОТО: LETA

Сейчас наиболее реальным решением поддержки жителей в условиях растущих расходов на отопление считается жилищное пособие.

"С продолжающимися суровыми морозами все тревожнее прогнозы по счетам за отопление в январе. Хотя в самоуправлениях подчеркивают — это не кризис, предполагается, что будут люди, которым счета за отопление доставят трудности. Самоуправления готовы к такому сценарию, но в то же время говорят, что бремя для помощи жителям будет достаточно тяжелым, поэтому ожидают и господдержки", - сообщает служба новостей ТВ-3.

До 50% выше счета за отопление по сравнению с декабрем – об этом из-за устойчивых морозов предупреждают предприятия теплоснабжения. Эта новость не миновала и жителей четвертого по величине города Латвии — Елгавы, которые признают — есть волнение по поводу предстоящих счетов за отопление.

"И это еще будет вместе с налогом на недвижимость, поэтому суммы будут катастрофические", - сказала жительница Елгавы репортерам ТВ-3.

Сейчас наиболее реальным решением поддержки жителей в условиях растущих расходов на отопление считается жилищное пособие. На него могут претендовать жители с низкими доходами, и пособие в размере 70% покрывают из средств самоуправлений, а 30% — из государственных. Местные власти, предвидя, что число получателей пособия может вырасти, призывают увеличить участие государства.

#отопление #налог на недвижимость
Эдуард Эльдаров
