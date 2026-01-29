Шестеро в комнате: жизнь после взрыва на улице Баускас 2 1581

Дата публикации: 29.01.2026
LETA
После взрыва газа в доме на улице Баускас, 15, десятки рижских семей уже месяц живут в неведении о своем будущем, пишет Ir.

Ожидается, что на этой неделе независимая компания по надзору за строительством вынесет заключение о том, можно ли отремонтировать 74-квартирный дом или его уже невозможно спасти.

"Война!" Такова была первая мысль Юлии Капустински (43), когда в квартире прямо над ней раздался страшный шум. Почти месяц после аварии жизнь Юлии и ее соседей по-прежнему напоминает жизнь беженцев. Юлия и ее родственники - всего шесть человек - живут в однокомнатной квартире ее тети в Латгальском предместье. Инцидент глубоко травмировал женщину, она посещает психотерапевта и водит свою мать к врачам, одновременно подыскивая новую квартиру.

Все жильцы пострадавшего дома ждут заключения строительных экспертов о его дальнейшей судьбе, которое было обещано на этой неделе. Затем жильцы примут решение о дальнейших действиях на общем собрании. Тот ли это исключительный случай, который заслуживает финансовой поддержки со стороны государства, не сказал пока ни один чиновник. Юлия получила пособие от самоуправления - 1560 евро на всю семью.

"И как я буду жить на эту небольшую сумму после того, как все наше имущество уничтожено? Все, что мы бережно собирали годами… К сожалению, я не получила никакой помощи от государства и не верю, что получу".

Квартира не была застрахована. Даже если здание будет признано пригодным для ремонта, Юлия не знает, на какие средства жильцы будут его отремонтировать и смогут ли они вообще в него вернуться. А если дом ремонту не подлежит?

Автор - Юлия Баранская
