Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ) распространил предупреждение жёлтого уровня о сильных морозах в ночь на пятницу, пишет LETA.

Синоптики предупреждают, что в ночь на пятницу и в пятничное утро сильный мороз ожидается в центральных и восточных районах Латвии.

Температура воздуха понизится до минус 20–24 градусов.

Как сообщалось ранее, холодная погода в Латвии сохранится и в последующие дни. В ночь на субботу температура воздуха может опуститься до минус 27 градусов, а в ночь на воскресенье — до минус 29 градусов.