Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Синоптики предупреждают об очень сильных морозах в ночь на пятницу 3 20924

Наша Латвия
Дата публикации: 29.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Синоптики предупреждают об очень сильных морозах в ночь на пятницу

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ) распространил предупреждение жёлтого уровня о сильных морозах в ночь на пятницу, пишет LETA.

Синоптики предупреждают, что в ночь на пятницу и в пятничное утро сильный мороз ожидается в центральных и восточных районах Латвии.

Температура воздуха понизится до минус 20–24 градусов.

Как сообщалось ранее, холодная погода в Латвии сохранится и в последующие дни. В ночь на субботу температура воздуха может опуститься до минус 27 градусов, а в ночь на воскресенье — до минус 29 градусов.

×
Читайте нас также:
#климат #погода #Латвия #LETA #температура
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
27
8
7
18
2
10

Оставить комментарий

(3)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Эдвардс Крустс
Изображение к статье: Премьер Латвии Эвика Силиня
Изображение к статье: Новый корпус больницы Страдиня
Изображение к статье: Скульптурная группа в парке

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео