Штраф до 30 евро: в Латвии ловят и наказывают пешеходов без светоотражателя 5 14844

Дата публикации: 29.01.2026
ФОТО: depositphotos

«Имеет ли право полиция оштрафовать человека за отсутствие светоотражателя, и какой закон требует от пешехода, чтобы на его одежде или сумке обязательно болталась какая-то светоотражающая штучка? Читательница bb.lv»

Лина Багдоне, старший специалист отдела по общественным связям Государственной полиции:

– Правил дорожного движения указывает, что находящийся на проезжей части или на обочине пешеход, в темное время суток, если дорога не освещена достаточно и равномерно, обязан надевать светоотражающий жилет или одежду с хорошо заметными элементами из светоотражающего материала.

Нарушение этих правил влечет за собой наказание в виде предупреждения или денежного штраф в размере от двух штрафных единиц (то есть, 10 евро) до шести штрафных единиц (30 евро).

От редакции

Такой вопрос на одной из недавних «Горячих линий», меня, откровенно говоря, удивил. Казалось бы, после многочисленных разъяснительных кампаний, которые проводились на протяжении многих лет и полицией, и страховщиками, не осталось никого, кто бы не понимал, насколько важно быть заметным, особенно в темное время суток и особенно на дорогах с недостаточным (или вообще отсутствующим) освещением. Но, похоже, ясно это еще не всем. Поэтому мы снова решили привлечь внимание к этому важному вопросу.

Впрочем, штраф, даже максимальный — это наименьшее из бед, которые могут обрушиться на человека, который оказался «невидимкой» на темной или плохо освещенной дороге.

Подобное требование возникло не просто так, а на основании анализа причин ДТП на протяжении многих лет! Согласно исследованиям, в условиях плохой видимости (темнота, туман, дождь, метель и т. д.) пешеход благодаря наличию светоотражающих элементов становится заметен водителю с гораздо большего расстояния.

Для сравнения: если машина движется с ближним светом фар, то водитель увидит «невидимку», лишь приблизившись к нему на 25- 40 метров. Но если на пешеходе будут светоотражатели, это расстояние сразу увеличивается до 130-140. А дальний свет позволит водителю различить пешехода аж за 400 метров!

Соответственно, светоотражающие элементы на одежде дают водителю дополнительное время на принятие наиболее правильного решения — притормозить, вовремя посигналить (при необходимости) и т. д. - во избежание ДТП. Возможно, с трагическим исходом.

Также надо понимать, что само по себе наличие светоотражателя не дает дополнительной безопасности; важно, чтобы он был виден. Наиболее эффективна в этом смысле одежда, сумки, рюкзаки и т. д., где светоотражающие элементы уже вшиты (не случайно их можно увидеть практически на всей верхней зимней и демисезонной детской одежде, а также на униформе людей, чья сфера деятельности связана, в том числе, с работой вне помещений).

Однако на одежде и аксессуарах для взрослых подобная защита предусмотрена далеко не всегда — соответственно, человек должен позаботиться о такого рода безопасности самостоятельно. Это означает, что светоотражатель (причем не один, а несколько) следует, во-первых, приобрести в принципе. А во-вторых, разместить их надо так, чтобы они были заметны при движении со всех сторон.

Если сверхзадачей является все-таки безопасность, то лучшее для них место - справа и слева (особенно это важно на дорогах с двусторонним движением), а в идеале — со всех сторон.

#спрашиваете — отвечаем #ДТП #штрафы
Автор - Марина Блументаль
