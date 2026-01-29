В странах Балтии обсуждают запуск двух новых международных железнодорожных маршрутов, которые могут существенно улучшить транспортное сообщение между Латвией, Литвой и Эстонией. Центральной точкой этих проектов станет Даугавпилс.

Как рассказал в эфире TV24 председатель правления компании Pasažieru vilciens Райтис Нешпорс, между перевозчиками всех трех балтийских стран сейчас сложилось хорошее сотрудничество, и ведутся активные переговоры о новых соединениях.

Два возможных направления

По словам Нешпорса, один из обсуждаемых маршрутов - это продление существующего сообщения Таллин – Тарту – Рига дальше на юго-восток Латвии: Таллин – Тарту – Даугавпилс.

Кроме того, популярное направление Вильнюс – Рига – Таллин может получить альтернативный вариант: Вильнюс – Даугавпилс – Таллин.

Глава Pasažieru vilciens отметил, что эти планы не относятся к далекому будущему: запуск маршрута Вильнюс – Даугавпилс – Таллин может стать возможным уже в конце этого года или в начале следующего.

А поезд по линии Таллин – Тарту – Даугавпилс, по оптимистичному сценарию, может начать курсировать уже летом.

При этом Нешпорс подчеркивает: многое зависит от решений партнеров в Эстонии и Литве.

Электропоезда и инфраструктура в Латвии

Говоря о развитии железных дорог внутри страны, Нешпорс подтвердил, что к 2029 году в Латвии должны начать работать новые электропоезда на батареях. Например, на маршруте в Даугавпилс планируется создать зарядную станцию, где поезд будет останавливаться примерно на 10 минут для подзарядки, а затем продолжать путь.

Он также объяснил, почему Латвия не закупает новые дизельные составы: решение перейти на батарейные поезда было связано с европейским «зеленым курсом», а финансирование ЕС предоставлялось только для экологичных моделей.

Новый шанс для региона

Если проекты будут реализованы, Даугавпилс может стать важным железнодорожным узлом между тремя балтийскими столицами, а жители Латвии получат новые удобные маршруты для путешествий и деловых поездок.