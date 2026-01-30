Дирекция автотранспорта (ATD) объявила конкурс на закупку камер подсчёта пассажиров на сумму 3,15 миллиона евро с целью учета пассажиров, садящихся и выходящих из поездов и автобусов регионального значения, следует из информации в Электронной системе закупок (EIS).

Претенденты могут подать свои предложения до 2 марта.

Закупка предусматривает поставку камер, их установку, техническое обслуживание, разработку и внедрение решения по передаче данных, гарантийное и постгарантийное обслуживание с использованием оборудования и решений искусственного интеллекта для анализа пассажиропотока и более эффективного обеспечения контрольных мероприятий, говорится в технической спецификации закупки.

Планируется установить систему подсчёта пассажиров в 816 автобусах типа M3 с двумя дверями и в 195 автобусах типа M2 с одной дверью. В поездах камеры предполагается установить в 73 вагонах. Кроме того, для обеспечения непрерывности услуги поставщик должен будет обеспечить резерв не менее 5% от общего количества камер.

Договор планируется заключить сроком на пять лет.

АТД является реализатором единой государственной политики в сфере международных перевозок, лицензирования коммерческой деятельности в области автотранспортных перевозок, а также планирования общественного транспорта.