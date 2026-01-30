Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

АТД объявила конкурс на закупку камер подсчёта пассажиров на 3,15 миллиона евро 2 698

Наша Латвия
Дата публикации: 30.01.2026
LETA
Изображение к статье: АТД объявила конкурс на закупку камер подсчёта пассажиров на 3,15 миллиона евро
ФОТО: pixabay

Дирекция автотранспорта (ATD) объявила конкурс на закупку камер подсчёта пассажиров на сумму 3,15 миллиона евро с целью учета пассажиров, садящихся и выходящих из поездов и автобусов регионального значения, следует из информации в Электронной системе закупок (EIS).

Претенденты могут подать свои предложения до 2 марта.

Закупка предусматривает поставку камер, их установку, техническое обслуживание, разработку и внедрение решения по передаче данных, гарантийное и постгарантийное обслуживание с использованием оборудования и решений искусственного интеллекта для анализа пассажиропотока и более эффективного обеспечения контрольных мероприятий, говорится в технической спецификации закупки.

Планируется установить систему подсчёта пассажиров в 816 автобусах типа M3 с двумя дверями и в 195 автобусах типа M2 с одной дверью. В поездах камеры предполагается установить в 73 вагонах. Кроме того, для обеспечения непрерывности услуги поставщик должен будет обеспечить резерв не менее 5% от общего количества камер.

Договор планируется заключить сроком на пять лет.

АТД является реализатором единой государственной политики в сфере международных перевозок, лицензирования коммерческой деятельности в области автотранспортных перевозок, а также планирования общественного транспорта.

×
Читайте нас также:
#транспорт #искусственный интеллект #закупки #технологии #автобусы #общественный транспорт
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
2
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Эдвардс Крустс
Изображение к статье: Премьер Латвии Эвика Силиня
Изображение к статье: Новый корпус больницы Страдиня
Изображение к статье: Скульптурная группа в парке

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео