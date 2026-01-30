Широкий резонанс в обществе вызвал случай в Елгавской Парлиелупской основной школе, где ученик третьего класса применил физическое насилие к первокласснице. Сейчас с одной семьей работают школьные специалисты, а другая семья выбрала психолога в Риге.

Xтобы снизить уровень насилия в учебных заведениях города, дума обсуждает размещение видеокамер во всех муниципальных школах, а на уроках и переменах можно будет привлекать больше педагогов для более быстрого предотвращения потенциальных конфликтов, сообщает Zemgales reģionālā televīzija.

Конфликт между двумя детьми в Елгавской школе происходил неоднократно, при этом последний инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения в школе.

Отец пострадавшей девочки Оярс Принцис пояснил, что первый инцидент произошел 5 ноября прошлого года, в результате чего его дочь получила повреждение тазовой кости. Второй случай произошел 14 января — возле школьных гардеробных мальчик, по его словам, ударил дочь «ногой по спине, рукой по лицу и по рукам, бил и оскорблял».

Однако доказательств того, что травма была получена именно в ходе первого конфликта, нет. Тем временем, оценивая видеозаписи, а также показания детей и родителей, школа пытается урегулировать обострившийся конфликт.

Директор Елгавской Парлиелупской основной школы Илзе Арбидане рассказала:

«Ситуация обсудили с детьми, а также с другими учениками, которые пришли с кружка. Мы разобрали произошедшее и проинформировали родителей. Был привлечен персонал поддержки».

Семья мальчика идет на контакт и сотрудничает, тогда как родители девочки обратились за услугами психолога в Риге и хотят добиться того, чтобы ученик третьего класса прекратил обучение в этой школе.

Отец пострадавшей девочки задается вопросом: «Должен ли этот ребенок находиться в школе после двух этих случаев? Не следует ли ему учиться дистанционно и немедленно принять решение?»

И в школе, и в думе подчеркивают, что ситуация продолжает рассматриваться, и отмечают, что исключение ребенка из школы не является решением.

Этот случай заставил Елгавскую думу задуматься о дополнительных шагах по обеспечению безопасности в школах.

Заместитель председателя думы Елгавы Айгар Рублис («Новое единство») отметил, что «одна из вещей, которую упомянули руководители учебных заведений, — они хотели бы, чтобы самоуправление еще больше поддержало установку и приобретение камер наблюдения. Прозвучал вопрос, что в классах нужно усилить наблюдение, то есть команда педагогов идет на занятия, наблюдает за процессом обучения».

После конфликта в школе детям чаще напоминают о правилах внутренней безопасности, а во время занятий и перемен подключаются и другие сотрудники школы, помимо педагогов.

Директор школы отметила, что в гардеробной начальной школы ранее не было видеокамер, однако в настоящее время камера там уже установлена.

Самоуправление пообещало в дальнейшем проводить встречи с руководителями образовательных учреждений раз в месяц, чтобы обсуждать решения подобных ситуаций.