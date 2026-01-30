Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Командующий: первый удар противника не будет осуществляться по железной дороге 4 571

Наша Латвия
Дата публикации: 30.01.2026
LETA
Изображение к статье: Командующий: первый удар противника не будет осуществляться по железной дороге

Первый удар потенциального противника не будет осуществляться по железной дороге, однако на железнодорожную инфраструктуру будет опираться снабжение сил противника на последующих этапах, если первый удар окажется успешным, заявил в интервью агентству ЛЕТА командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Каспарс Пуданс.

Отвечая на вопрос о позиции НВС относительно того, нужно ли демонтировать рельсы у восточной границы, Пуданс сказал, что с тех пор, как существуют государственные планы обороны, в них предусмотрено, что в случае угрозы одной из задач является демонтаж или повреждение инфраструктуры мобильности и установка заграждений, чтобы не дать противнику преимуществ. Эти меры включают в себя и демонтаж железнодорожной инфраструктуры.

"Мы очень хорошо понимаем - хотя по железной дороге первый удар противника нанесен не будет, на ней затем будет базироваться снабжение сил противника на следующих этапах, если первый удар окажется успешным. Когда началось создание Балтийской линии обороны, нам были даны права планировать различные мероприятия и размещение препятствий в ряде мест, что уже сделано", - сказал командующий НВС.

Пуданс отметил, что у НВС есть планы действий на случай военной угрозы - что будет предпринято в отношении железной дороги, когда противник уже напал или близок к тому, чтобы осуществить нападение. В то же время НВС призывают другие стороны провести оценку и разработать более детальный план - при каких условиях, кто и какие решения будет принимать.

На вопрос о том, хватит ли в случае угрозы времени, чтобы демонтировать рельсы, командующий НВС ответил, что это и есть главный вопрос и понять это можно, отрабатывая различные сценарии на учениях и тестируя возможности НВС.

Министр обороны Андрис Спрудс на этой неделе сообщил на Латвийском телевидении, что в настоящее время ведется работа над детальным планом, чтобы в случае необходимости немедленно обеспечить непроходимость автомобильных и железных дорог у восточной границы.

В свою очередь премьер-министр Эвика Силиня сообщила журналистам, что вопрос о железнодорожных путях в направлении России неформально обсуждался и в правительстве.

×
Читайте нас также:
#Латвия #безопасность #оборона #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
4
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(4)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Эдвардс Крустс
Изображение к статье: Премьер Латвии Эвика Силиня
Изображение к статье: Новый корпус больницы Страдиня
Изображение к статье: Скульптурная группа в парке

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео