С этого года Австралия стала одной из первых демократических стран в мире, которая на законодательном уровне запретила использование социальных сетей подростками младше 16 лет. Её примеру уже намерены последовать Франция и Дания, а также, пусть и небыстро, разрабатывается общее регулирование на уровне Европейского союза, чтобы защитить молодое поколение от вредного и нежелательного контента, зависимостей и насмешек в цифровой среде. Должна ли и Латвия двигаться в сторону более жёстких ограничений использования социальных сетей и какие риски следует учитывать?

В Австралии новый закон об использовании социальных сетей возлагает на такие платформы, как Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Snapchat, X, Reddit и другие, обязанность блокировать аккаунты пользователей младше 16 лет. За несоблюдение требований компаниям грозят штрафы в десятки миллионов. Таким образом правительство Австралии надеется защитить детей от рисков цифровой среды — зависимости, травли, домогательств и другого вредного и неподходящего контента, сообщают Новости ТВ3.

По стопам Австралии в Европе хотят пойти Франция и Дания — детали пока неясны, однако аргументы схожи: безопасность детей, которую различными способами подрывают социальные сети.

Следует ли вводить цифровое совершеннолетие и у нас — в Латвии? Опрошенные руководители образовательных учреждений указывают, что это верное направление, однако существует немало подводных камней.

"Отправлять негативные сообщения, подпадать под влияние негативных новостей в сетях, получать о себе негативную информацию — вот то, что следовало бы ограничивать. Но, безусловно, стоит смотреть в сторону тех стран, которые уже это внедряют. Возможно, стоит немного подождать и посмотреть на их опыт, потому что, на мой взгляд, там могут быть, как и у всех запрещённых вещей, и другие риски", - уверена директор Рижской Имантийской средней школы Ингуна Хелвига.

Молодёжь, для которой различные социальные платформы уже стали привычными, будет искать способы обойти запреты. К тому же не весь контент там является негативным. Директор подчёркивает, что важнее, чем запреты, — воспитывать новое поколение, не зависимое от платформ.

"Нужно думать не о том, чтобы сейчас запретить — условно говоря, в один момент ножом отрезать у молодёжи то, что для неё уже привычно и стало частью повседневности, а больше ориентироваться именно на младших школьников, детей дошкольного возраста. Воспитывать общество так, чтобы использование социальных сетей не играло столь большой роли, чтобы не было такой сильной тяги к ним", - считает Хелвига.

Директор Рижской Центральной художественно-ремесленной основной школы указывает, что уже сейчас, например, существует возрастное ограничение для мессенджера WhatsApp — пользоваться им разрешено только с 13 лет. Однако реальность совсем иная — дети используют его значительно раньше. Это означает, что родители это позволяют. Аналогично может сложиться ситуация и с запретом других платформ — если родители разрешат, учитель окажется в роли контролёра.

"Ограничения нужны, но эта борьба будет очень сложной! Потому что сейчас мы уже пришли к тому, что они пользуются, и тогда получится, что школа станет тем местом, где будут бороться за то, чтобы он этим не пользовался. Я думаю, что здесь обществу нужно работать совместно — родителям и школе вместе искать решения", - считает директор Рижской Центральной художественно-ремесленной основной школы Байба Симане-Амбайне.

Директор подчёркивает: неподходящий контент может оказывать крайне разрушительное воздействие на несформировавшийся разум. К тому же, если подобная информация была просмотрена хотя бы раз, алгоритмы социальных сетей начинают подсовывать её снова и снова.

"Мы вообще не можем избежать использования медиа — мы должны учить! Но в то же время возникает другой вопрос: как тогда молодой человек научится пользоваться медиа? Это тоже вопрос. Если мы запретим ему до 16 лет, то 16 лет — это тот возраст, когда ему придётся заново учиться пользоваться. Возможно, нужно думать, какие платформы можно, а какие нельзя. Без интернета уже никуда, они общаются в этой среде", - говорит Симане-Амбайне.

В Латвии в настоящее время введён запрет на использование смартфонов для учеников 1–6-х классов. Рижская 64-я средняя школа сделала ещё один шаг дальше и запретила использование телефонов также и для старших учеников.

"Мы в школе приняли решение поднять этот уровень ещё выше — ограничить использование телефонов и для учеников 7–12-х классов, и в определённом смысле видим результат. Ученики социализируются, придумывают другие способы проводить время или возвращаются к чтению книг и другим играм. Но, конечно, есть и такие ученики, которые не могут из этого выбраться, и тогда это уже та работа, которую мы продолжаем дальше — думаем, как отвлечь их мысли от этой зависимости", - рассказывает директор Рижской 64-й средней школы Эдгар Зивертс.

Он отмечает, что вредны не сами технологии, а доступный в них контент, и если он наносит ущерб ментальному здоровью детей и подростков, необходимо думать о его ограничении. В настоящее время в Европейском союзе активно обсуждаются возможности введения возрастных ограничений на доступ к социальным сетям.